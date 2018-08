Nekdanji generalni sekretarji Anders Fogh Rasmussen, George Robertson in Javier Solana so ob tem v pismu, objavljenem v britanskem časniku Times, zapisali, da McCainovo življenje in delo simbolizirata »to zavezništvo in trajne koristi vodilne vloge ZDA v svetu«.

Iz Nata so sporočili, da so seznanjeni s predlogom, ki ga bodo »pozorno preučili«. Dodali so, da sedanji generalni sekretar Jens Stoltenberg »izjemno ceni« pokojnega ameriškega senatorja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poimenovanje zgradbe bodo morali soglasno potrditi voditelji vseh 29 članic zavezništva. Ni sicer jasno, ali se bo Washington strinjal, saj ameriški predsednik Donald Trump ni bil v najboljših odnosih s senatorjem.

McCain, ki se je od julija lani boril z možganskim tumorjem, je umrl v soboto v starosti 81 let. V svoji politični karieri je med drugim dvakrat neuspešno kandidiral tudi za predsednika ZDA. Po nastopu Trumpa na predsedniški položaj je postal eden njegovih najglasnejših kritikov. Med drugim je bil senator velik zagovornik Nata, ki ga Trump pogosto kritizira.