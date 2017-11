Ameriški predsednik Donald Trump je na twitterju zapisal, da je imel »dober pogovor« z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, ki ga je zelo na kratko trikrat srečal na azijsko-pacifiškem vrhu v Vietnamu. Enotna naj bi bila glede tega, da ni bilo ruskega vmešavanja v ameriške volitve leta 2016. Toda ameriške tajne službe menijo povsem drugače.

Končni cilj preiskave je Trump

»Dejal je, da se nikakor ni vmešaval v naše volitve,« je ameriški predsednik v soboto zapisal na twitterju. Toda tovrstne Trumpove zapise in izjave so kritizirali v ameriški javnosti, posebno oster je bil republikanski senator John McCain, njegov veliki kritik. Na twitterju je zapisal, da je predsednik naiven, ker »verjame besedam polkovnika KGB o ameriških tajnih službah« in da tu ni sledu o »America First« (najprej ZDA). Šef Cie Mike Pompeo, ki ga je lani novembra na ta na položaj imenoval prav Trump, pa je izjavil, da Cia ni spremenila svoje januarske ocene o vmešavanju Rusije v ameriške volitve, se pravi o tem, da so se ruski pirati polastili interne elektronske pošte Demokratske stranke in jo preko Wikileaksa objavili, tako da je njena vsebina najbrž vplivala tudi na končni rezultat volitev novembra 2016. Trump pa je potem v nedeljo na novinarski konferenci v Hanoju izjavil, da podpira ameriške tajne službe in njihove ugotovitve.

Sicer so posredni dokazi o tem, da so Trumpovi sodelavci sodelovali pri ruskem vmešavanju v ameriške volitve, povsem zasenčili sedanje azijsko potovanje ameriškega predsednika. Predvsem pa je posebni preiskovalec in tožilec Robert Mueller obtožil nekdanjega Trumpovega vodjo volilne kampanje Paula Manaforta, sicer nekdanjega lobista diktatorjev in proruskega ukrajinskega predsednika Viktorja Janukoviča, zarote proti ZDA, ker so se pod njegovo taktirko lani med volilno kampanjo Trumpovi sodelavci domnevno dogovarjali s predstavniki ruske vlade o dokumentih, ki naj bi kompromitirali Hillary Clinton. Putin je sicer že dejal, da so zvezo med Manafortom in Rusijo kot orožje proti ameriškemu predsedniku skonstruirali Trumpovi nasprotniki. Sicer je končni cilj neomajnega in vztrajnega tožilca Muellerja najbrž sam Trump.