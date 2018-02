Tako imenovano zaprtje vlade ne koristi nikomur in demokrati tokrat ne grozijo s tem. Januarja so na kratko blokirali predlog zakona o začasnem podaljšanju proračunskega financiranja zvezne vlade, ker Trump in republikanci niso privolili v dogovor o zaščiti nezakonitih priseljencev, ki so prišli v ZDA kot mladoletni, t.i. sanjače, pred izgonom.

Zaprtje vlade je trajalo le čez vikend in je minilo brez večje škode, ker so demokrati hitro ugotovili, da nimajo nobenih političnih koristi od tega. A financiranje vlade so obnovili le do 8. februarja in voda spet teče v grlo. Predstavniški dom je predlog zakona o financiranju vladnih agencij do 23. marca in Pentagona do 30. septembra sinoči potrdil.

Pogajanja o senatnem predlogu tečejo, vodja večine Mitch McConnel in manjšine Chuck Schumer pa trdita, da dobro napredujejo. Republikanci bodo dobili več denarja za vojsko, demokrati pa več denarja za nekatere domače programe, kot je širitev širokopasovne informacijske infrastrukture in za zdravljenje odvisnosti. To bi sicer morala biti Trumpova prioriteta.