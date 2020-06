Kot so člani skupine zapisali na twitterju, so jim nedavni protesti odprli oči za vse krivice, neenakost in pristranskost, ki so jim bili izpostavljeni temnopolti moški in ženske, na slepe pege, za katere niso vedeli, da obstajajo. Ime so si nadeli pred 14 leti, ko so se kot skupina prvič fotografirali pred stavbo tega sloga, ime pa jih je spominjalo na izvor glasbe, ki jih je navdihnila. »Vendar obžalujemo in s sramom priznamo, da pri tem nismo upoštevali asociacij, ki jih nosi beseda, ki se nanaša na zgodovinsko obdobje pred državljansko vojno, kar vključuje tudi suženjstvo.« Pri tem so se opravičili vsem, ki so se zaradi imena počutili manj varno, nevidno ali brez vrednosti. »Nimamo izgovora, zakaj smo se tako pozno zavedli tega,« so zapisali, lahko pa napako priznajo in ukrepajo.

Nashvilska zasedba je do zdaj osvojila že pet grammyjev, sedem njihovih albumov pa se je uvrstilo med prvih deset na ameriški lestvici najboljši albumov, trije so pristali na prvem mestu. Najbolj so znani po skladbi Need You Now, ki je bila uspešnica tudi v Evropi.