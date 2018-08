Poletje se končuje in vse manj je dobrih tračev. Ker naš ljubi instagramski predsednik v minulem tednu ni objavil nobene omembe vredne neumnosti, je še najbolj udarna novica ta, da je Lado Bizovičar postal očka. Čeprav ta novica ni potrjena, saj je vse v zvezi z njegovo zasebnostjo že dolgo zavito v skrivnost. Še to, da je že dve leti z nekoč manekenko, zdaj bolj blogarko Anelo Šabanagić, je bolj ali manj zaznati le iz tračarskih časopisov in občasnih njenih fotografij na družbenih omrežjih. Tako vemo, da sta bila lani skupaj na Maldivih, letos poleti v Toskani. In prav pred toskanskimi počitnicami se je izvedelo, da je manekenka noseča. Le dober mesec dni pozneje je že zakrožila novica, da se je Bizovičarju rodila hčerka, česar pa do medijev skrajno skeptični ata še ni potrdil.

So pa zato o svojem življenju veliko bolj zgovorni drugi domači slavneži in tisti, ki to hočejo biti. Jerca Legan Cvikl denimo ni skrivala, da je šla z družino na potovanje po Tanzaniji in Zanzibarju, za Suzy pa je razkrila, da je na potovanju posnela 1400 fotografij. V duhu filantropskosti družine Cvikl sta njena sinova Ruben in Tilen otroke afriških domorodcev obdarila z oblačili, igračami in pisali, ki sta jih menda zbirala več mesecev.

Po Afriki, Južni Afriki, je kolovratil Jože Potrebuješ, ki je za Lady razkril, da je med potovanjem srečal morske pse. Kajpada se je potapljal v kletki, ob tem pa pozabil, da je tam doli zdaj zima, zato je drgetal od mraza v morju z vsega desetimi stopinjami. Precej bolj toplo je bilo Luki Šujiću, slovenskemu delu dueta 2Cellos, ki se je potapljal na Hvaru. V nasprotju z razburljivejšim ljubezenskim življenjem druge polovice Cellosov Stjepana Hauserja je Luka družinski človek – s soprogo Tamaro imata sina Vala. Kot se za zvezdnika spodobi, je trenutke počitnic ovekovečil na instagramu: tako vemo, da se je potapljal, božal konje, lenaril v viseči mreži in se z družino romantično objemal na obali z mavrico na obzorju.

S paparaci na obzorju pa se je ob Kolpi sončila Violeta Tomič. Ko je opazila, da jo fotografira neznanec, se je zgrozila, češ, kaj pa če je ujel dober pogled na njeno le v kopalke oblečeno mednožje. Ter se pozneje v Suzy zelo razjezila nad fotonadlegovanjem: »Poskušam živeti normalno življenje, čeprav tudi savne ne obiščem več. Noben moški ni tako zalezovan in nenehno diskreditiran samo zato, ker obstaja.«

Ribičeva je kot v prazgodovini Tudi nobenega moškega ne sprašujejo toliko o starosti kot zvezdnice. Recimo v Zarji so znane Slovenke, ki se bližajo petdesetim letom, spraševali, kako se soočajo s svojo starostjo in skrbijo za svoje zdravje ter lepoto. Odgovori so bili sila različni. Bivša atletinja Brita Billač je priznala, da je lenuhinja, ki ne teče, ne hodi in le vrtnari: »Morda se bom jeseni odpravila v fitnes, ker nisem več tako gibčna kot nekoč. V Berlinu sem se srečala z nekdanjimi atleti in ugotovila, da so nekateri še zelo fit, jaz pa ne.« Nasprotno se Tanja Ribič, tudi petdesetletnica, močno posveča svoji zunanjosti, kar je mogoče opaziti tudi na njenih družbenih računih, kjer redno objavlja sponzorirane oglase za lepotilne kreme. Prisega tudi na ločevalne diete, ker, kot pravi, so ljudje »v prazgodovini en teden jedli samo meso, ko so ujeli žival, potem samo zelenjavo, zato ločujem ogljikove hidrate od proteinov«. Kar pa se tiče proteinov, je edina v družini, ki občasno še poje kakšen kos mesa živali, »ki je imela kaj od življenja«.

Pasji ljubčki in ljubice Tudi Salome bo letos dopolnila 50 let. Poletje je preživela na rojstnem Rabu, kjer ima menda svojo sanjsko plažo na Suhi punti. Poleg posnetkov svoje mame v vrtu je med dopustom na facebooku objavila tudi, kdo je ljubezen njenega življenja. To ni moški, temveč psica Kali. Za rojstni dan ji je poslala natančno takole zapisano sporočilo: »Boljšega peseka kot je moja princeza Kali če bi iskala nebi najdla. Rada jo imam kot nisem nikoli človeka. To je najača ljubezn!!! Rada te imam neskončno moj bonbonček mali in ti želim, da mi boš točno takšna kot si, pa predusem zdrava!!! Edina razlika med nami je, da Kali še vedno gleda za fantki jaz pa ne. Hhahahahaha… Zdaj jo grem pojest!« Pasja ljubezen greje tudi Luko Dončića, ki je s seboj v Ameriko odpeljal psa Huga. Ob njem je seveda tudi Anamaria Goltes, ki je objavila nekaj posnetkov njunega stanovanja v kalifornijski Santa Barbari. Košarkar tam rad igra računalniške igrice, dekle poležava na kavču. V Novi pa so razkrili, da medtem košarkarjev oče Sašo Dončić plava na ljubljanskem bazenu Kodeljevo v roza kopalkah.