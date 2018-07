V Laškem so večdnevni festival Pivo in cvetje sklenili brez prehudih posledic veseljačenja, na Obali pa so potekale bolj uglajene družabnosti. Odprli so prenovljeni piranski hotel Tartini, med znanimi gosti pa je največ pozornosti pritegnila igralka in pevka Tanja Ribič, saj se je na otvoritveno prizorišče Tartinijevega trga v popolni večerni opravi pripeljala na vespi in s svojo brezbrižno vožnjo tako in drugače vznemirila prisotne. V menda razprodanem portoroškem Avditoriju so medtem izbirali najboljšo popevko na 38. festivalu Melodije morja in sonca (MMS). S pesmijo Moj profil je zmago nazadnje slavila letošnja evrovizijska predstavnica Lea Sirk. Izolanke tudi tokrat niso premagala čustva – po koncu Eme je priznala, da si zmage v resnici ni želela, po Melodijah morja in sonca pa je izjavila, da se je najverjetneje zadnjič udeležila kakršnega koli glasbenega festivala. V intervjuju za nacionalkin spletni portal www.rtvslo.si je vseeno primerjala zmagi na obeh omenjenih prireditvah. »Kakor pogledaš. Na Emi veš, da te čaka še tri mesece garanja, po MMS pa greš lahko na dopust naslednji dan,« je razmišljala o prednostih lokalnega festivala.

Za popevko so posneli tudi videospot in ga objavili na svojem kanalu na youtubu. V vlogi zaljubljencev nastopata Ferenc in Marija Horvat , soproga Saše Horvata , očeta nekdanje smučarke Urške Horvat . Gospa, ki po videzu močno spominja na Rosvito Pesek, se v videospotu s Ferencem vozi naokoli z kabrioletom rolls-royceom corniche, kot smo izvedeli v Suzy, menda edinim tovrstnim modelom v Sloveniji. V pesmi z besedilom »Kam tvoja barka pluje, kam, rad bi sledil ji, a ne znam, res ne znam, res ne znam« namesto obmorskih sončnih zahodov gledamo posnetke para v zrelih letih, ki skupaj planinarita, vozita rolls-roycea in nazdravljata s penino ob kaminu, kjer si izmenjata tudi poljub na ustnice. Videti je, da je video nastal pod pokroviteljstvom čokolade gorenjka, ki si jo privoščita v kabrioletu, ključno vlogo ima tudi v zadnjih kadrih. Gospa, naveličana vsega, Ferenca na koncu videa opazuje, ko snema glasbo v studiu. Nazadnje odide, na pultu pri tonskem mojstru pa mu v spomin pusti tablico čokolade z rozinami. Ko Ferenc pride iz studia, mu mojster pove, da je gospa že odšla, konec pa je tudi s čokolado, ki so jo vmes pojedli. Zgodba najbrž nima avtobiografskih elementov, saj v Zvezdah pišejo, da je Rosvita Pesek za Mitjo v Portorožu navijala iz občinstva, potem pa se »nežno stisnila k njemu«.

Melodije morja in sonca sta povezovali Lorella Flego in Bernarda Žarn , ki je vskočila namesto Maria Galuniča in se prilagodila modnemu okusu sovoditeljice oziroma tradiciji, da se festival povezuje v belih poročnih oblekah. Na MMS so se z novo skladbo Vrni se, srce predstavili celo Prifarski muzikantje ali po domače Prifarci, zasedba, katere najprepoznavnejši član je Mitja Ferenc , zgodovinar in zasebno partner RTV-jeve Rosvite Pesek .

Kresalovi ne diši Severna Koreja, Kosorjevi pa ne očitki zaradi brošk

Hrvati so konec tedna posvetili pripravam na finale nogometnega prvenstva v Moskvi, od koder so se vrnili srebrni, navijačem na Trgu bana Jelačića pa so poleg narodno zavednega Thompsona postregli še jugonostalgijo. Ob priložnosti se je na domači oder namreč vrnila Tajči, med drugim z evrovizijsko popevko Hajde da ludujemo. Noreli so menda tudi na zabavi Luke Dončića in Jana Oblaka, ki sta jo po poročanju Nove organizirala v »beli brunarici« v okolici Škofje Loke. Pojavile so se govorice, da je bil tam pravi razvrat, a večinoma je šlo za nevoščljive nepovabljence, ocenjujejo v reviji, kjer jim je uspelo poizvedeti, da kaj več od »plesanja, popivanja in zabave z nekaj znanimi obrazi ter postavnimi dekleti ni bilo«.

Bolj sproščeno je menda na zasebnih zabavah pravnikov, je reviji Obrazi po dolgih letih medijske tišine priznala nekdanja predsednica stranke LDS in notranja ministrica Katarina Kresal. »Ko zaprejo vrata pisarne, so nasploh znani, da dobro žurajo,« je povedala o pravniških kolegih, medtem ko sta z novinarjem v ljubljanski Operni kleti jedla morsko žabo in pila chardonnay. Nekdanja političarka in ustanoviteljica Evropskega centra za reševanje sporov je še povedala, da se iz političnih časov večinoma spominja le lepega, se pa vendarle sprašuje, ali ji nemara ne bi bolj koristilo, če bi se vedla, kot so ji svetovali drugi. »Najbrž bi bilo bolje, če bi se vozila s katrco in se pretvarjala, da sem povprečna. Tako pa so mi očitali vse, od avta do uhanov,« pravi in v isti sapi dodaja, da rada obdaruje tudi druge. Največ komplimentov je prihranila za svojega partnerja, odvetnika Mira Senico, ki mu najraje reče »moj Miro«. »Skupaj sva zato, ker se odlično razumeva, ker sva drug drugemu v veselje, sva prijatelja in po vseh letih drugemu še vedno navdih. Imeti moraš srečo, da najdeš nekoga tako kompatibilnega,« je povedala o svojem sopotniku, s katerim veliko potujeta – neuresničeni želji ostajata Japonska in Kitajska, mika ju tudi Južna Koreja, Severna pa ne preveč, saj politično ni po njunem okusu.

Z Obrazi se je pogovarjala tudi Jadranka Kosor, prva hrvaška premierka, prav tako tarča očitkov na temo nakita, še posebej brošk, ki jih rada nosi. Pri tem jo je na zajtrku v New Yorku nazadnje opogumila nekdanja ameriška zunanja ministrica Madeleine Albright. Podarila ji je knjigo o broškah in ji svetovala, naj ne odneha, zato si je po srečanju hitro kupila novo broško s podobo panterja, ki še čaka na primerno svečanost, da »se pokaže v vsem svojem sijaju«. Kosorjeva je spregovorila tudi o navezi z Borutom Pahorjem, ki mu lahko brez pomisleka reče pravi prijatelj, še bolj na splošno pa se ji zdi »gospod v pravem pomenu besede«. »Imela sva podobno politično usodo, le da so mene potem vrgli iz stranke, njega pa predlagali za predsednika države,« je ob osebni naklonjenosti primerjala njuni karieri.

Od nekdanjih k bodočim mandatarjem – v Suzy so spet odprli bolečo temo o popravnih izpitih, ki so zaznamovali srednješolska poletja Marjana Šarca. Imel jih je kar šest, so še enkrat poudarili – prva tri leta fiziko, ki je ni vsakič popravil v prvem roku, v zadnjem letniku pa še popravni izpit iz organizacije proizvodnje. »Ja, šestkrat sem bil na srednji lesarski šoli na popravnem izpitu. Pa kaj potem?! Mi pač vsi predmeti niso blizu. Pomembno je, da sem doštudiral in nekaj naredil iz svojega življenja. Ponosen sem na svoj trud,« se je malce vznejevoljil tudi od letošnjega poletja utrujeni Šarec, ki si načete živce te dni menda že hladi v morju.