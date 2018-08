Jamajčan, ki se je že preizkusil na nogometnih zelenicah v ekipah iz Nemčije, Norveške in Južne Amerike, je član profesionalne ekipe Mariners iz najmočnejše avstralske lige. Z njo je že opravil nekaj treningov, v petek pa naj bi mu trener odmeril približno 20 minut na prijateljskem srečanju z neko polamatersko ekipo.

Organizatorji pričakujejo, da se bo zaradi nastopa Usaina Bolta na tribunah zbralo okoli 12.000 gledalcev. Dvaintridesetletni Bolt, ki bo igral na levem boku, ima po mnenju trenerja solidno nogometno tehniko, manjkajo pa mu prav nastopi oziroma nogometne izkušnje.

To priznava tudi Bolt. »Hitrost nikoli ni bila težava. Problemi so hitro menjavanje smeri, zaustavljanje in pospeševanje. Tek vzvratno in podobno. A glede na to, da se liga začne šele konec oktobra, mislim, da imam še dovolj časa za izboljšanje,« pravi nekdanji sprinter.