Arne Tabor 69 je v skupini center obe dosedanji zmagi dosegel na gostovanjih. Najprej so z 1:0 slavili v Šenčurju, kjer je glavni trener Darijan Matić, nato pa s 4:0 v Komendi. Potem ko so na prvi tekmi nove sezone v skupini zahod Koprčani v primorskem derbiju ugnali Primorje, so se minuli konec tedna znesli nad Jadranom HK in zmagali kar z 8:0. A kljub razliki v golih 10:0 Koprčani ne zasedajo prvega mesta na lestvici. Tam je Tolmin, ki je dosegel še enega več.

Ob tem omenimo še to, da so nogometaši Dravograda pred dnevi dobili zvenečo okrepitev. V klub je namreč prišel nekdanji slovenski reprezentant Nejc Pečnik, ki je v izbrani vrsti nastopil na 31 tekmah, zabil šest golov in s Slovenijo zaigral tudi na svetovnem prvenstvu leta 2010. Na slovenske nogometne zelenice se vrača po devetih letih igranja v tujini. Za Dravograd v drugem krogu še ni nastopil, s soigralci pa se je že znašel v težkem položaju, saj trenutno na lestvici brez osvojene točke zaseda zadnje mesto.