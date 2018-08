Očitno trener Maribora Darko Milanič ob pogledu na lestvico preveri le, kakšna je razlika v točkah do najbližjih zasledovalcev. Po remiju vodilnega Maribora z zadnjeuvrščenim Celjem na štajerskem derbiju je 50-letni Izolan dejal, da je kljub delitvi točk zadovoljen, saj so povečali prednost pred zasledovalci. Aluminij in Domžale sta namreč izgubila, do največjega tekmeca, Olimpije, ki je na petem mestu, mu pogled očitno ni segel. Ta je zaostanek z osem zmanjšala na šest točk.

Čeprav je pod Stolico in Linto na enajstih tekmah dobil le 85 minut igralnega časa, je ostal miren in trdo treniral. »Ni mi ostalo drugega kot upanje, da bom dobil priložnost. Skušal sem ostati miren, samozavesten in zbran. Ko se je ponudila priložnost, sem užival v igri. Dogodki iz minulih tednov so me naredili le še boljšega nogometaša,« je dodal Vombergar. V četrtek na povratni tekmi v Trnavi ne bo igral, ker ga odpuščeni trenerji sploh niso uvrstili na seznam igralcev za četrti krog kvalifikacij za ligo Evropa, poslan Uefi.

»Lepo sem izkoristil ponujeno priložnost. Potrpežljivo sem čakal na svoje minute, dosežen gol pa je velik plus zame in za ekipo. Upam, da bom dobil čim več priložnosti v prvi enajsterici. Skrivnost naše dobre igre je v tem, da smo se vrnili h koreninam, torej modelu igre iz časov Igorja Biščana. Takšne postavitve smo bolj vajeni, zato je bil zlasti prvi polčas odličen,« je tekmo videl najboljši igralec tekme Andrej Vombergar . Ko je v 86. minuti je zaradi krčev moral z igrišča, so ga gledalci pospremili z ovacijami: »Vombi, Vombi, Vombi…« Ob golu in podaji je 23-letni slovenski Argentinec dobil še večino zračnih dvobojev z Domžalčani in se razdajal na vse strani.

Prav velika zmaga Olimpije na derbiju v Domžalah je osrednji dogodek šestega kroga državnega nogometnega prvenstva. Domžalčani so se pripravljali na dosedanji slog Olimpije z igro brez klasičnega napada in bi tekmo verjetno tudi dobili, če bi bili na klopi trenerji iz Srbije z Aleksandrom Linto na čelu. Doživeli so popolno presenečenje, ki jim ga je pripravil dežurni gasilec Safet Hadžić, v zapisniku naveden kot kondicijski trener. Olimpija je prikazala najboljšo igro letos, ker je trener upošteval zgolj nogometno logiko. Med najbolj vidnimi sta bila dva najbolj odpisana – napadalec Andrej Vombergar z golom in podajo ter vezist Goran Brkić, ki je na sredini igrišča odlično deloval v navezi s Tomićem ter povsem onemogočil ideologa domžalske igre Ibričića.

Srb Brkić se je naučil slovensko

Šestindvajsetletni Goran Brkić iz Pančeva je imel vso lansko sezono težave s poškodbami, letos pa so mu trenerji v glavnem namenili drobtinice. Podobno kot Vombergar je treniral in bilo tiho, ko pa je dobil priložnost, je naredil vse za uspeh ekipe. O tem, kaj je v letu dni doživel v Ljubljani, bi lahko napisal knjigo, in vse je presenetil, ko je na vprašanja odgovarjal v slovenščini.

»Nikoli ne smeš obupati. Vedno sem verjel, da bom uspel, saj je nogomet tisto, kar počnem najraje, in tega mi ne more nihče vzeti. S spremembo postavitve se je pokazala prava podoba Olimpije. Ker je največji klub v Sloveniji, so zmage nekaj povsem normalnega. Hadžić je že tako dolgo v Olimpiji, da točno ve, kaj pomeni klub za Ljubljano in kaj mora povedati igralcem pred tekmo. Po dveh težkih porazih smo strnili vrste in sklenili, da zmago izvlečemo na karakter. Od prve minute sta bili opazni volja in želja po zmagi, ki smo jo izbojevali z zelo dobro igro. Pokazali smo tisto, kar nam je doslej manjkalo,« je povedal Goran Brkić, ki se je slovenščine naučil sproti ob vsakodnevnih pogovorih. »Ni predaje,« je še dodal Brkić pred evropsko tekmo s Trnavo, na kateri bodo Ljubljančani v četrtek poskušali nadoknaditi zaostanek 0:2 iz Stožic.

Medtem ko je bila ena tekma dovolj, da so navijači Olimpije spet boljše volje, so imeli Domžalčani veliko pripomb na sojenje Andreja Žnidaršiča. »Izključen sem bil, ker sem sodnika vprašal, zakaj le tri minute podaljška, ko pa je bilo šest menjav in še poškodba Vombergarja,« je pojasnil trener Domžal Simon Rožman po svoji že drugi letošnji izključitvi, a športno priznal, da je bila Olimpija boljša. Domžalčani s svojim obnašanjem izgubljajo simpatije v Sloveniji. Najbolj bode v oči početje športnega direktorja Mateja Oražma, ki je s tribune burno in glasno reagiral na vsako odločitev sodnikov, ki mu ni bila všeč, medtem ko je njegov oče in predsednik kluba Stane ostal dostojanstven.