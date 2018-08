Nogometaši Olimpije so s Safetom Hadžićem na klopi navdušili na derbiju v Domžalah in napovedali vrnitev v tekmo za naslov prvaka. V šestem prvenstvenem krogu so sicer vpisali šele drugo zmago, a zaigrali kot prerojeni. Na roko jim je šel tudi izid iz Maribora, kjer so vijoličasti le remizirali s Celjem z 1:1. V soboto sta se Krško in Triglav razšla z remijem (1:1), Mura je po treh golih Roka Sirka strla Aluminij (3:2), tekmo med Rudarjem in Gorico pa so zaradi poplavljenega igrišča prestavili na sredo.

Sijajna vrnitev Vombergarja

Predsednik Olimpije Milan Mandarić si je obračun v Domžalah ogledal v družbi avstrijskega trenerja hrvaških korenin Zorana Barišića, ki bo 3. septembra uradno prevzel državne prvake. 48-letni Barišić bo postal že deveti trener Olimpije v triletni Mandarićevi vladavini, doslej pa je največji pečat pustil na rodnem Dunaju, kjer se je igralsko in trenersko izobrazil. Z Rapidom je trikrat osvojil drugo mesto v avstrijski ligi in se uvrstil v skupinski del lige Evropa. Ko sta z Mandarićem sklenila dogovor za podpis pogodbe, so trenerski kabinet nemudoma izpraznili trije dosedanji trenerji iz Srbije, ki so v Stožice prispeli v paketu z odpuščenim Ilijo Stolico. Njegov začasni naslednik Aleksandar Linta Olimpije ni vodil niti mesec dni, na njegov stolček pa se je do Barišićevega ustoličenja usedel vodja mladinskega pogona Safet Hadžić, ki je bil doslej že dvakrat v vlogi dežurnega gasilca na ljubljanski klopi.

Hadžić je po vrnitvi na začasni položaj glavnega trenerja spremenil začetno enajsterico v skladu z nogometno logiko. Iz postave je umaknil Marka Putinčanina in Danijela Avramovskega, ki doslej nista prepričala niti na eni tekmi, v konici napada pa se je znova znašel doslej pozabljeni Andrej Vombergar. Ravno Argentinec slovenskega rodu je bil s podajo, zadetkom, strelom v vratnico in serijo dobljenih skokov najzaslužnejši za zmago Olimpije z 2:1, ki bi lahko bila glede na število zapravljenih priložnosti še izdatnejša. Domžale so zadele šele v zadnji minuti in ostale brez možnosti za remi. Ljubljančanom je ugajalo, da so znova zaigrali v sistemu 4-2-3-1, s katerim so v minuli sezoni uprizorili šampionski pohod pod vodstvom Igorja Bišćana. Kombinatorna in navdahnjena Olimpija je po igri zasenčila primestnega tekmeca, s podobno agresivnim pristopom pa se ji morda posreči tudi v Trnavi, kjer bo v četrtek lovila zaostanek dveh golov proti Spartaku za uvrstitev v ligo Evropa.

»Vodil sem samo sobotni trening in igralcem namenil nekaj motivacijskih besed. Strnili smo sredino igrišča in bili uspešni. Potrebovali smo stabilnega in močnega osrednjega napadalca. Vombergar se je izkazal, kar me ni presenetilo, saj Argentinci slovijo po močnem značaju. Ko so mi ponudili začasno trenersko funkcijo, nisem imel nobenih pomislekov, saj sem uslužbenec kluba,« je povedal Safet Hadžić, ki bo Olimpijo vodil tudi v Trnavi. Napovedal je, da bodo slovenski prvaki igrali napadalneje kot včeraj v Domžalah, kjer je bil tik pred koncem tekme zaradi protestov izključen domači trener Simon Rožman. »V prvem polčasu smo bili neprepoznavni. Niti dresov nismo umazali. Imamo težave, ki jih lahko rešimo z odkritim pogovorom. Zamerim ljudem, ki igralcem polnijo glave z morebitnimi prestopi,« je dejal Simon Rožman.