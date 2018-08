Bruce Nauman (1941) je študiral matematiko, glasbo in fiziko, nato je presedlal na likovno umetnost in študij leta 1966 končal pri Williamu Wileyju. Istega leta je pripravil tudi svojo prvo samostojno razstavo v Los Angelesu, ki so ji sledile razstave po galerijah v New Yorku in Düsseldorfu. Njegova dela so vključili v številne skupinske postavitve, leta 2009 je na beneškem bienalu opremil ameriški paviljon in po letu 1999 že drugič prejel zlatega leva.

Čeprav Nauman vedno znova odpira podobna vprašanja, jih njegova dela osvetljujejo z različnih zornih kotov in na različne izrazne načine, saj umetnika odlikuje uporaba zelo različnih medijev. Avtor, ki se zanima za družbeno pereče teme, je bil vselej odprt za tehnične inovacije in je pogosto v apliciranju določenih tehnično naprednih pristopov na umetnost odigral pionirsko vlogo. Njegova dela slonijo na doslednem prevpraševanju estetskih in etičnih vrednot in so, ne glede na datacijo nastanka, v svoji nadčasovni dimenziji odpiranja večnih dilem človeštva še vedno aktualna.

Retrospektivna razstava Bruce Nauman: Disappearing Acts je poskušala na celovit način predstaviti Naumanove razdrobljene pristope in uporabo različnih medijev – od videa, filma, performansa, skulptur do arhitekturnih poskusov, fotografij, risb, neonskih in zvočnih del kot tudi tehnično zahtevnih instalacij. Pogosto je bil prav zaradi te razpršenosti in nekoherentnosti deležen negativnih kritik.