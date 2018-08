Med obrtjo in umetnostjo

Umetniška keramika je dosegla enega svojih vrhuncev in povsem enakovredno nastopa na umetniški sceni. Presoja novosti in kakovosti četrte razstave UNICUM temelji na poznavanju vse bolj zapletenih interdisciplinarnih keramičnih tehnik in na izrazni moči predmeta. Že bežen pogled po odlično postavljeni razstavi razkrije neverjetno širok spekter možnosti izražanja in s tem raznovrstnost izdelkov. Ti nas nagovarjajo s figuralnimi ali abstraktnimi oblikami ali pa na nov način interpretirajo uporabne predmete, od vaz do predmetov široke potrošnje, s čimer posredujejo razmišljanje o razmerju med funkcionalnim, obrtniškim in umetniškim potencialom. Predvsem pa je na letošnji razstavi opazen tehnološki razvoj, ki se kaže v kompleksnem spajanju materialov, slikarstva in skulpture. Največjo novost kažejo izdelki tridimenzionalnega tiskalnika z uporabo porcelanske mase, kar odpira vprašanja o prihodnosti keramike in statusa načrtovalca ter drugačnega (ne)odnosa do materiala.