Umetniška pot v Kanalu ob Soči rojenega Rika Debenjaka (1908–1987) se je sicer začela s šolanjem v Beogradu, pozneje se je v Parizu in drugod po Evropi izpopolnjeval v ilustraciji, pa tudi grafiki. A za slednjo ga je, ko se je leta 1939 vrnil v Ljubljano, posebej navdušil predvsem Božidar Jakac.

Dovolj, da je Debenjak pozneje zasedel profesorsko mesto na ALUO, z njegovim delom pa je povezan tudi nastanek ljubljanske grafične šole, katere glavni akterji so bili prav njegovi učenci. Sodeloval je na vseh pomembnejših razstavah grafike po svetu, dvakrat (1954, 1964) denimo tudi na beneškem bienalu, obenem pa je bila pomembna njegova vloga organizatorja in – večkrat nagrajenega – razstavljalca na ljubljanskem grafičnem bienalu.

Domač v literarnih krogih

Njegova pregledna razstava v Mednarodnem grafičnem likovnem centru je zasnovana kronološko. Ker je vse do leta 1957 najprej predvsem slikal, ponuja v uvodu dialog med oljnimi slikami, jedkanico in suho iglo. V krajinah, tihožitjih in vedutah – torej v mnogih precej tradicionalnih motivih – je vidna njegova risarska moč, poudarja kustosinja Breda Škrjanec, ko kaže na prizore istrskih solin in barja, pa tudi preproste zarebrnice in solate, saj so Debenjaka vedno zanimali vsakdanji prizori, ki so ga obkrožali.

»Njegov prvi zaokroženi grafični cikel Panjske končnice je sicer nastal že leta 1953 in velja za prvi barvni cikel do takrat črno-bele grafike na Slovenskem,« razlaga. »A v petdesetih je raziskoval različne medije in izraz v grafiki še iskal.« Tako med njegovimi raziskovalnimi začetki najdemo osnutke za oblikovanje jugoslovanskih znamk, pa tudi mnogo knjižnih ilustracij, na primer lesorezov za Gradnikovo pesniško zbirko Harfa v vetru. »Sploh je bil v literarnih krogih zelo domač, celo bolj kot v slikarskih, ilustriranje mu je med vojno, ko je zbolel, omogočalo zdravljenje in preživetje,« pove kustosinja.