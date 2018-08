Z odhodom na gostovanje k drugouvrščenim Domžalam se nadaljuje peklenski ritem Olimpije. Slovenski prvaki k moštvu ob Kamniški Bistrici prihajajo po dveh bolečih porazih in z osmimi točkami zaostanka za vodilnim Mariborom. Ljubljančane poleg slabe forme tarejo tudi težave z realizacijo v napadu, kar bo voda na mlin Domžalčanom. Ti bi z zmago ubili dve muhi na en mah, saj bi ohranili stik z vodilnim Mariborom in še izdatneje poglobili krizo lokalnega tekmeca. Na videz lahko delo tokrat čaka Maribor, saj se bo doma pomeril s Celjem, ki na prvo prvenstveno zmago v sezoni še vedno čaka.

RUDAR – GORICAdanes ob 18. uri, sodnik: Perić

V zaključku lanske sezone so Velenjčani odbili napad Goričanov in dobili dvoboj za četrto slovensko vozovnico v evropsko tekmovanje, na uvodu v novo so uspešnejši Primorci. Na stadion Ob jezeru prihajajo kot četrta ekipa, medtem ko so Velenjčani ena najskromnejših. Ne samo zaradi treh porazov, ampak tudi zaradi gol razlike, ki je kar 14:4 v prid njihovih tekmecev. Na zadnji tekmi pred svojimi gledalci, v predzadnjem krogu, ko so sicer skoraj zapravili zmago proti Muri, je sicer kazalo, da bi lahko ujeli stik z zgornjim delom lestvice, a je bilo že v prejšnjem krogu v Kidričevem vse po starem. Celo tako daleč je šlo, da so se v klubu za slabe izide opravičili svojim navijačem. Danes jim torej ne ostane drugega kot zmaga, ki bi jih (vsaj začasno) pomaknila za nekaj mest navzgor.

Goričani bi z novimi tremi točkami postali prvi zasledovalci vodilnega Maribora. Ampak tudi igra varovancev Mirana Srebrniča še ni dovolj obetajoča za odprt lov na zmago. Proti Domžalam jo je prinesel predvsem opazen delež sreče, ko se je namesto mreže tresel okvir vrat Grege Sorčana. Bo prvi goriški prodajni artikel danes zadnjič med vratnicami ali bo vendarle pomagal reševati vrzeli v obrambi letos edinega primorskega prvoligaša dlje v jesen?

Verjetni postavi – Rudar: Pridigar, Pušaver, Tomašević, Vasilijević, Šimunac, Bolha, Radić, Pišek, Muić, Črnčič, Tučić. Gorica: Sorčan, Celcer, Lipušček, Tomiček, Hodžić, Kolenc, Grudina, Osuji, Kotnik, Džuzdanović, Filipović. Naš namig: 1

KRŠKO – TRIGLAVdanes ob 20. uri, sodnik: Skomina

Ob pogledu na prvenstveno lestvico bi vlogo favorita za zmago pripisali Krčanom, ki niso le bolje uvrščeni od Triglava, temveč bodo imeli tudi prednost domačega igrišča. No, razlika med ekipama znaša le točko, prav tako ne gre spregledati, da so kranjski nogometaši vseh pet točk osvojili v gosteh, kar je zagotovo svojevrstna zanimivost. »Težko razberemo razloge, da igramo bolj uspešno na gostovanjih, a če smo že tako zelo uspešni, bi si želel, da se tradicija nadaljuje še v Krškem,« razmišlja vezist Triglava David Tijanić. Če bo s soigralci znova uspešen, bo prekinil serijo Krčanov, ki so brez poraza že štiri tekme.

Verjetni postavi – Krško: Zalokar, Štefulj, Božić, Zakrajšek, Hing-Glover, Da Silva, Ogrinec, Srečković, Volarič, Mandić, Ristovski, Triglav: Curanovič, Elsner, Žurga, Alić, Udovič, Mlakar, E. Kryeziu, Kumer, Tijanić, Kuhar, Majcen. Naš namig: 0

MURA – ALUMINIJjutri ob 14.30, sodnik: Jug

Kar je Mura zgradila z remijem v Ljudskem vrtu (0:0) in nato še ovekovečila s skalpom Domžal (5:1), je porušila najprej v Velenju (3:2), nato pa še doma proti Krškemu (0:1). Dva zaporedna poraza. Nekaj skepse se, kot slišimo, počasi nabira med navijači v Murski Soboti. Ravno ko skuša Ante Šimundža zgraditi iz drugoligaške ekipe prvoligaško, ki bi z neposrednimi konkurenti za obstoj lažje igrala, mu ne uspe sestaviti moštva za celotnih 90 minut.

Zato bo po Krškem naslednji kazalnik realnosti obračun z Aluminijem, povrhu znova na Fazaneriji, ki vseeno z obiskom daje dobro podporo in skuša razumeti, če ob pomanjkanju izkušenj zmanjka še sreče. Mura še ni navrgla niti konkretnega strelca niti organizatorja igre, mrežo pa so ohranili nedotaknjeno zgolj proti Mariboru. Da zmage v prvi ligi ne padejo z neba, so med drugim zapisali v klubu.

Ravno nasprotne izkušnje ima Aluminij. Domžale in Maribor sta izdatno razkrila njegove pomanjkljivostmi v obrambi, kar pa je četa Oliverja Bogatinova nadoknadila proti konkurenčnim moštvom (Celje, Triglav, Rudar), o čemer priča tudi gol razlika 11:10, zmaga proti Rudarju pa jih je kljub odhodu Ibrahima Mensaha pripeljala celo na drugo mesto.

Verjetni postavi – Mura: Šafarić, Bošković, Karničnik, Kous, Kouter, Peričić, Šturm, Kozar, Maruško, Bobičanec, Sirk. Aluminij: Janžekovič, Krajnc, Grgić, Kontek, Gliha, Horvat, Petrovič, Tahiraj, Vrbanec, Rogina, Kidrič. Naš namig: 0

DOMŽALE – OLIMPIJAjutri ob 18.15, sodnik: Žnidaršič

Položaja, v katerem je bila Olimpije ob zadnjem gostovanju v Domžalah in v katerem je pred jutrišnjim obračunom z rumenimi, se ne bi mogla bolj razlikovati. Če so si Ljubljančani maja v Športnem parku priigrali naslov slovenskega prvaka, tokrat k sosedom prihajajo po hudih zaušnicah proti Mariboru v prvenstvu in Spartku iz Trnave v kvalifikacijah za evropsko ligo. Čeprav se je sezona šele dobro začela, Olimpiji že teče voda v grlo. Tudi na račun hude neučinkovitosti v napadu, ki jo bodo zeleno-beli skušali popraviti s pomočjo najnovejše okrepitve Juciejem Lupeto. Zdaj že nekdanji član Celja je v knežjem mestu redko tresel mrežo, zato se zdi, da bo le še eden v nizu povprečnežev, ki so v zadnjem času prestopili prag kluba.

Če kdo, potem nogometaši Domžal vedo, kako globoke psihološke rane na ekipi pustijo neuspehi, kot so ti, ki jih je Olimpija utrpela v zadnjih dneh. Njihov visok poraz proti Muri je bil v veliki meri prav posledica evropskega izpada proti ruski Ufi. Kljub porazu proti Gorici v minulem krogu se zdi, da so zgolj Domžale sposobne držati korak z Mariborom in ogroziti njegov pohod proti novemu naslovu. Vrnitev najboljšega strelca v zgodovini kluba Slobodana Vuka kaže na takšne ambicije trenerja Simona Rožmana in njegovih igralcev, zmaga proti Olimpiji pa bi jih le še potrdila.

Verjetni postavi – Domžale: Milić, Urh, Klemenčič, Dobrovoljc, Rom, Husmani, Mujan, Gnezda Čerin, Ibričić, Ibraimi, Nicholson. Olimpija: Ivačič, Bagnack, Maksimenko, Ilić, Štiglec, Kapun, Tomić, Kronaveter, Issah, Črnic, Lupeta. Naš namig: 0

MARIBOR – CELJEjutri ob 20.15, sodnik: Obrenović

Lestvica ne more in ne sme biti merilo. Po dveh prostih dnevih po derbiju je Darko Milanič večkrat opozoril vijoličaste, da Celjani ne spadajo na zadnje mesto. »Nerealna situacija glede na to, kar kažejo. Na kratko, proti Celju moraš biti pravi,« je napovedal Milanič štajerski derbi.

Drugačen, poseben bo. Prvih 21 minut se ne bo navijalo v znak žalovanja in spoštovanja Roka Černica, 21-letnega zavzetega navijača, ki je preminil dan po derbiju. »Izguba dragega, velikega navijača z velikim srcem je huda,« se mu je poklonil tudi trener. »V prihodnje bomo skušali z dobrimi predstavami vsem našim navijačem dati veliko prijetnih trenutkov.«

Niti Milanič pa se ni mogel izogniti vprašanju o morebitnem prihodu Rudija Požega Vancaša prav iz Celja, kjer zadnji dve tekmi ni igral. »Vsak dober igralec je dobrodošel, kar velja zanj in vse druge.« Maribor je sicer še naprej brez zdravega desnega bočnega, Marko Šuler je treniral šele po šestih tednih. Razliko mora Maribor do preostale lige, ki mu doslej stežka sledi, potrjevati vsakič znova: »Proti Muri nam recimo ni uspelo zabiti.«

Celjani so po trdem porazu s Triglavom še edina ekipa brez zmage. »Ko ne gre, ne gre,« je priznal kapetan Jure Travner. »Maksimalno bomo morali biti zbrani vse srečanje in se držati dogovorov.«

Verjetni postavi – Maribor: Handanović, Pihler, Ivković, Uskoković, Viler, Vrhovec, Dervišević, Hotić, Mešanović, Zahović, Mlakar. Celje: Jurhar, Andrejašič, Travner, Vidmajer, Ibišević, Pišek, Pungaršek, Štraus, Stojinović, Lotrič, Novak. Naš namig: 1