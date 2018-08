Nogometaši Olimpije so priprave na prvi letošnji veliki slovenski derbi začeli že včeraj na Finskem. Ljubljančani so dopoldne na stadionu, na katerem so v četrtek v evropski tekmi finskega prvaka Helsinke porazili s 4:1 (napredovali so s skupnim izidom 7:1 v seštevku dveh tekem), opravili regeneracijski trening in tudi že kovali taktični načrt za spopad z Mariborčani, zato so se v domovino vrnili šele pozno popoldne. Obrazi ljubljanskih nogometašev so nasmejani, potem ko so z uvrstitvijo v četrti krog kvalifikacij za ligo Evropa dosegli največji uspeh v zgodovini kluba. Cena Abassa Issaha naj bi narasla že na dva milijona evrov, zadnji snubec je menda španski Deportivo iz La Corune. Za jutrišnji derbi bodo imeli Ljubljančani le današnji trening za taktično pripravo na tekmeca, ki vodi v slovenskem prvenstvu in ima pred večnimi tekmeci iz prestolnice že pet točk prednosti. Olimpija bo pod bremenom nujne zmage, saj bi poraz pomenil zaostanek osmih točk in bi realno ostali brez možnosti v boju za naslov prvaka.

Ljubljančani gradijo optimizem na dobri strelski formi. Potem ko so bili na začetku sezone neverjetno neučinkoviti, so na zadnjih štirih tekmah za serijo remija in treh zmag zapored dosegli 13 golov in prejeli tri. »Ko pogledaš izide zadnjih tekem, je vse videti enostavno, a še zdaleč ni bilo tako. Vsaka tekma je bila zelo zahtevna. Na derbiju bo odločilno, kdo bo bolj svež po zahtevnem evropskem četrtku. Zelo pomembna bo psihična priprava. Mi smo zaradi zmage še bolj samozavestni in tako v rahli prednosti pred Mariborom. Upam, da bodo Stožice polne, ker bodo polne tribune dale dodatno draž spektaklu. Upam, da bo takšen divji ritem dveh tekem v četrtek in nedeljo trajal do decembra,« je misli strnil plemeniti vezist Olimpije Nik Kapun.

Trener Olimpije Aleksandar Linta je že med večerjo po tekmi v Helsinkih začel kovati taktiko za Maribor. Odločno je zatrdil, da njegova ekipa ne bo spreminjala prepoznavnega sloga z veliko posestjo žoge in kontinuiranim napadom. Zaveda se, da bodo morali izboljšati igro v obrambi. Če si bo Maribor priigral takšne priložnosti, kot so si jih Helsinki v prve četrt ure drugega polčasa, bo zabil gol. »Upam, da nam je ostalo še veliko energije za derbi. Tokrat bo pomembnejša psihološka priprava. Če nam bo to uspelo, ne bo težav s telesno pripravljenostjo. Derbija nihče ne želi izpustiti, zato utrujenost ne sme biti izgovor,« je povedal Aleksandar Linta, ki ima v svoj DNK vgrajen optimizem. V norem ritmu v naslednjih 14 dneh pričakuje v slovenski ligi zmagi proti Mariboru in Domžalam ter prek Spartaka Trnava napredovanje v skupinski del lige Evropa.

Verjetna postava Olimpije: Ivačič, Putinčanin, Ilić, Zarifović, Štiglec, Tomić, Kapun, Črnic, Kronaveter, Savić, Issah.

V Stožicah zaceliti rane Včeraj so si v Ljudskem vrtu predvsem celili rane. Darko Milanič je s točno temi besedami to kar sam povedal. Izpad proti Rangersom je Maribor ranil tam, kjer (naj)bolj zaboli. Ko si boljši, pa na koncu nisi. Milanič je še dolgo v četrtkovo noč tuhtal, kaj bi še lahko spremenil, a lahko nato le ponovil: »Glede na prikazano bi si zaslužili več.« Ni mogel takoj preklopiti na naslednjo tekmo, četudi prihaja derbi. »Fantje so fizično in emocionalno zelo utrujeni, to je logično.« Vijoličasti so pričakovali, načrtovali več, posledično imeli tudi širši kader, ki se zdaj, ko ni več evropskih izzivov, zdi še bolj (pre)širok. »Dobro vprašanje, nekaj časa še imamo do konca prestopnega roka, verjetno se bo še kaj zgodilo. Polno mladih fantov je, ki niso dobivali veliko priložnosti in jih bodo, ker bo tekem manj, dobivali še manj.« Milanič je sicer vmes našel razpoloženega Jasmina Mešanovića, a nivoja nista zadržala ne Martin Kramarić ne Dino Hotić, odpisan je Valon Ahmedi, formo išče Jan Mlakar, slab četrtkov večer sta imela Marcos Tavares in Luka Zahović, medtem ko Nardin Mulahusejnović in zlasti Felipe Santos, ki še sploh nima urejenih papirjev, še lovita nivo treningov. Če kaj, pa Maribor dobro ve, kako je, ko si še edini slovenski klub v Evropi. Zdaj to breme nosi Olimpija. »Ampak me ne zanima, kaj in kako bodo oni, zanima me moje moštvo in v kakšnem stanju bomo. Primarni cilj sezone je bil, da naslov vrnemo v Mariboru. Ta cilj ostaja, start je bil dober.« Realizacija v prvenstvu je vrhunska (15:2), toda kaj, ko so goli zmanjkali v Evropi. »Gol Rangersov je bil kot začaran. Včasih nogomet da, včasih ne, ampak vse se vrne slej ko prej,« je povedal Dino Hotić, ki je sicer zaželel srečo Olimpiji v Evropi, ampak takoj pristavil, »čas je, da jim vrnemo za zadnji poraz v lanski sezoni, ta bo naša.« Maribor bo v Stožicah brez poškodovanega Denisa Klinarja, tako da bo Aleks Pihler znova krpal na desni strani, kjer je poškodba izločila že Denisa Šmeja in Martina Milca. Povrhu je Maribor proti Olimpiji lani izgubil ključno tekmo za naslov in znova izpadel v pokalu. Kako se lotiti zmajev tokrat, spet napadalno? »Kaj je boljše: da napadeš in se ne izide ali da ne napadeš in se izide? Rajši vidim, da se napade in izide. Naj se zato tokrat izide.« Milanič je ocenil, da je Olimpija drugačna, saj ustvarjajo širino, napadajo z velikim številom igralcev, a puščajo prostor, kar so nekateri njihovi tekmeci že izkoristili. Kakšen je torej recept? »NK Maribor mora biti raznovrsten, ne sme samo dobro napadati, temveč se tudi dobro braniti.« Verjetna postava NK Maribor: Handanović, Pihler, Ivković, Šuler, Viler, Vrhovec, Dervišević, Hotić, Mešanović, Zahović, Tavares.

Maribor – Rangers 0:0 V četrti krog kvalifikacij za ligo Evropa Rangers s skupnim izidom 3:1. Stadion Ljudski vrt, gledalcev 11.166, sodnik: Lardot (Belgija) – 7, rumeni kartoni: Ivković; Ejaria, Candeias, Jack, Murphy, Arfield. Maribor: Handanović 7, Klinar 7 (od 53. Pihler 7), Šuler 6,5, Ivković 7, Viler 7, Vrhovec 7,5, Dervišević 6,5 (od 73. Vršič 6), Hotić 6, Mešanović 6,5 (od 79. Mlakar), Tavares 6, Zahović 6, trener: Milanič 6,5. Rangers: McGregor 8, Tavernier 6,5, Goldson 7, Katić 7, Halliday 6,5, Jack 6,5, Arfield 6,5, Ejaria 6,5 (od 68. Kent 7), Murphy 6,5 (od 76. McCrorie 6,5), Candeias 6,5, Morelos 7, trener: Gerrard 7. Igralec tekme: Allan McGregor (Rangers). Streli v okvir gola: 7:2, streli mimo gola: 7:6, koti: 11:2, nedovoljeni položaji: 1:5, prekrški: 12:14, posest žoge (v odstotkih): 52:48.