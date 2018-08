Rok Černic (16. 1. 1997 - 20. 8. 2018), ki je pred dvema letoma prejel naziv Naj prostovoljec med mladimi, je zbiral sredstva v dobrodelne namene tudi z zbiranjem dresov nogometašev. »Fanta plemenitega, vijol'čnega srca, ki je humanitarnosti podaril novo dimenzijo, ni več z nami. Groza, krutost usode v najhujši obliki in tisoč vprašanj, zakaj ... Rok, počivaj v miru! Spomin nate bo vedno živ. Sočustvujemo z bližnjimi in izrekamo globoko sožalje svojcem,« so v ponedeljek sporočili iz NK Maribor.

Sožalje je izrazil tudi njihov največji tekmec NK Olimpija: »Ob nenadni izgubi velikega navijača našega rivala izrekamo vsem svojcem iskreno sožalje. Pridejo trenutki, ko rivalstvo ni pomembno. Rok, počivaj v miru.«

»Z dejanji, ki si jih pustil za seboj, boš vedno naš tihi opomnik ... vest ... moralni kompas,« je izpostavila mariborska humanitarka in zdravnica Ninna Kozorog.

Njegov nekdanji učitelj Boris Krabonja, s katerim sta skupaj izvedla več humanitarnih akcij, meni, da je Maribor utrpel veliko izgubo. »Rok je bil vedno pripravljen pomagati sočloveku. Mislim, da smo izgubili človeka, ki je pri svojih rosnih 22 letih storil mnogo več, kot bomo ostali verjetno naredili do konca svojega življenja,« je ocenil.

Med Černicevimi zadnjimi dobrodelnimi akcijami je bila po poročanju časnika Večer dražba dresov za 11-letnega Marka Aberška in nabavo hrane za center za socialno delo. Naziv prostovoljec leta 2015 je prejel na predlog Srednje ekonomske šole Maribor, in sicer za preplet prostovoljskega delovanja, šolskega dela in nesebične pomoči ljudem v stiski.