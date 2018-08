Potem ko je Olimpija v četrtek pokazala učinkovito predstavo proti HJK Helsinkom v kvalifikacijah za evropsko ligo, se je izbrancem Aleksandra Linte odprlo tudi v domačem prvenstvu, kjer so do te tekme zbrali vsega dve točki. Tokrat pa so bili precej boljši tekmec od Triglava, ki ostaja brez zmage in pri dveh točkah na predzadnjem mestu.

Ljubljanski nogometaši so v prvem polčasu obračuna v Kranju prevladovali tako v posesti žoge kot v številu poskusov, tako da so povsem zasluženo vodili. Do vodilnega zadetka so prišli v 28. minuti, ko je najprej Tomislav Tomić z leve strani podal do Abassa Issaha, ta je žogo odpeljal na levo stran kazenskega prostora in od tam podal v sredino, kjer je bil Stefan Savić hitrejši od svojega čuvaja Tilna Mlakarja in iz bližine zadel.

Pred tem je bil najvidnejši v ljubljanski vrsti Issah, ki je v 15. minuti z glavo zgrešil za kak meter, v 20. minuti pa je prišel v dvoboj z Darjanom Curanovićem, a je bil slednji uspešnejši. Issah je še eno priložnost zapravil v 34. minuti, ko je z branilcem "na hrbtu" žogo poslal čez gol. Pri Olimpiji je bil v 35. minuti nevaren še debitant v slovenski prvi ligi Vitalijs Maksimenko, ko je poskusil z glavo, izkazal pa se je vratar Triglava. Ta je imel v prvem delu le eno lepo priložnost, in sicer je v 29. minuti Aljaž Ivačič dobil dvoboj s Tomom Žurgo.