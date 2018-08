Nogometaši Olimpije so na prvi tekmi za zgodovinsko uvrstitev v skupinski del lige Evropa padli na zrelostnem izpitu. Slovaški prvak Spartak iz Trnave se je organizirano branil in si po zmagi z 2:0 na stežaj odprl vrata napredovanja.

Padec po odhodu Igorja Bišćana

Olimpiji se sezona podira kot hišica iz kart. Kalvarija se je začela pred slabimi tremi meseci, ko je predsednik kluba Milan Mandarić odpustil trenerja z dvema šampionskima lovorikama Igorja Bišćana in zamenjal skoraj polovico igralskega kadra. Olimpija se je iz resnega in tekmovalnega moštva, ki je slovelo po redu in disciplini v igri, spremenila v lahek plen za nasprotnike. Novi trenerski kader iz Srbije zagovarja napadalen nogomet po vzoru Barcelone, a Olimpija sploh nima profila igralcev, ki bi se znali spopasti s tako tveganim sistemom igre. Vse kadrovske zmote razkriva že podatek, da so Ljubljančani doslej premagali zgolj slabše in neambiciozne ekipe (Crusaders, Helsinki, Triglav), proti resnejšim nasprotnikom (Qarabag, Gorica, Maribor) pa niso znali zabiti niti gola. Po evropski zaušnici s Spartakom bo napad Olimpije reševal lani vodilni strelec Celja Jucie Lupeta, s katerim je klub podpisal triletno pogodbo.

Ker Olimpija deluje kot moštvo brez duše, ji grozi, da bo čez teden dni ostala brez evropskih sanj in resnih možnosti za ubranitev državne krone. Maribor si je v slovenskem prvenstvu po visoki zmagi v Stožicah priigral že osem točk prednosti, povprečni Spartak pa je zgolj izkoristil darila Olimpije. Velja podčrtati, da je Rok Kronaveter z blagim prekrškom omogočil angleškemu sodniku Craigu Pawsonu, da je v prvem polčasu sploh dosodil sporno enajstmetrovko, ki je razburila Ljubljančane. A Olimpije ni pokopal kazenski strel, pač pa lastna neučinkovitost, saj ni zmogla do slovaškega gola niti v uri igre, ko je imela po izključitvi branilca Martina Totha prednost igralca več. Namesto da bi slovenski prvaki izenačili, so si zabili drugi zadetek, ko je kapetan Branko Ilić nespametno izbijal nizko žogo z glavo namesto z nogo. »Kar pogreznil bi se v zemljo. Naredil sem veliko napako, zato mi je težko pri srcu. Bili smo boljši, a je sodnik dosodil neobstoječo enajstmetrovko,« je tarnal Branko Ilić.