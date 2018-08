Zagrebčani so po izpadu Hajduka, Rijeke in Osijeka ostali edini hrvaški predstavnik v evropskih tekmovanjih. Na zadnji stopnici pred nogometnim rajem jih čaka obračun s švicarskimi Young Boys, prva tekma bo odigrana danes ob 21. uri v Bernu. Po dveh suverenih zmagah v prejšnjih krogih kvalifikacij (skupno 7:2 proti Hapoelu Ber Ševi in 3:0 proti kazahstanski Astani) so modri iz hrvaške prestolnice polni samozavesti. »Razlika med igranjem v ligi prvakov in ligi Evropa je zelo majhna, a naš cilj je zagotovo najelitnejše tekmovanje. Nasprotnike dobro poznamo, zavedamo se, da so naši najboljši tekmeci v teh kvalifikacijah. Dali bomo vse od sebe, verjamemo v svojo kakovost,« meni bosanski vezist v vrstah Dinama Izet Hajrović. Podobno meni tudi branilec Emir Dilaver: »Ne razmišljamo o tem, kdo je favorit. Švicarjev se ne bojimo, igrali bomo na vse ali nič.« Čeprav so aktualni hrvaški prvaki dobro začeli novo sezono v hrvaški ligi, pa bi velike apetite navijačev – z navijaško skupino Bad Blue Boys na čelu – zadovoljilo zgolj druženje z najboljšimi nogometnimi klubi v Evropi. Povratna tekma bo na Maksimirju odigrana prihodnji torek, dan kasneje pa bo Crvena zvezda gostovala v Salzburgu. Srbski prvaki so prvi del naloge pred praznimi tribunami opravili že včeraj, ali se bodo zmagovalci lige prvakov iz leta 1991 uvrstili v najelitnejše tekmovanje, pa bo znano prihodnjo sredo.

Ob Olimpiji še Srbi in Makedonci Srbija je edina z območja nekdanje skupne države, ki ima v igri za evropske vstopnice več kot enega predstavnika. Poleg Crvene zvezde je v igri za evropsko ligo še beograjski Partizan. Varovance Zorana Mirkovića v zadnjem krogu kvalifikacij čaka turški Bešiktaš, ki je lani igral v osmini finala lige prvakov in izpadel proti Bayernu. Tik pred prvo tekmo je Carigrajčane okrepil nemški vratar Loris Karius, ki je nogometnemu svetu poznan predvsem po slabi predstavi proti madridskemu Realu v finalu lige prvakov prejšnje sezone. Ker se v beograjskem klubu zavedajo, da igralce čaka težka naloga, so se odločili za dodatno spodbudo. Uprava je namreč sporočila, da bo vsak igralec ob morebitni uvrstitvi v skupinski del lige Evropa bogatejši za 15.000 evrov – in ne 10.000, kot je bilo sprva predvideno. Tekmeca sta se nazadnje srečala pred štirimi leti v skupinskem delu lige Evropa, obe tekmi pa je prepričljivo dobil Bešiktaš (4:0 in 2:1). Vratar Partizana Filip Kljajić se obeh srečanj nerad spominja: »Spomnim se, da sta bila pri njih takrat najboljša Demba Ba in Gohan Tore. Mislim, da so trenutno boljše moštvo, kot so bili takrat. Če bo Negredo jutri igral, bosta skupaj s Quaresmo daleč največja nevarnost za naš gol. Upamo, da bo vzdušje odlično in da dosežemo velik uspeh.« Prvo tekmo bodo Srbi jutri ob 20.30 igrali doma, petnajst minut kasneje pa bo svoje srečanje začel tudi makedonski prvak Škendija. Klub iz Tetova bo gostoval pri norveškem Rosenborgu in pred povratnim dvobojem doma skušal iztržiti ugoden rezultat. Če bi Makedoncem uspelo preskočiti visoko oviro s severa Evrope, bi se v klubu, ki je v domačem prvenstvu prvič slavil šele leta 2011, veselili zgodovinske prve uvrstitve v eno izmed evropskih tekmovanj.