Aleksandar Linta, trener nogometašev Olimpije: Nisem kopija Stolice, imam svojo filozofijo

Ko brskate po svetovnem spletu, bosta našli malo podatkov o 42-letnem začasnem trenerju Olimpije Aleksandru Linti. Je rojeni Beograjčan, ki je zrasel v Zemunu, kjer je v tamkajšnjem klubu tudi naredil prve nogometne korake in napredoval do članskega moštva. Zemun je nekoč slovel po dobri nogometni šoli in njegovi igralci navadno odhajajo k Partizanu, na katerega je bil klub bolj vezan kot na Crveno zvezdo. Ko je bila še skupna država Jugoslavija, je igral Linta za nekatere mlajše reprezentančne selekcije. Že pri 21 letih se je odselil na Islandijo, kjer je bil kar 15 let igralec, nato pa dve leti še v dvojni vlogi trenerja in igralca v tretjeligaškem klubu. Po osnovni nogometni izobrazbi je bil obrambni igralec. Ker je bil zelo prilagodljiv, je lahko igral na vseh igralnih položajih, zato so ga trenerji po potrebi postavili v zvezno vrsto in napad, le v gol ni stopil.