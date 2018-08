Linta odhaja

Evropska tekma med Olimpijo in Spartakom iz Trnave je razgalila tudi razliko v taktični pripravi trenerjev in stanjem duha ekip, ki je povezano s kadrovskim mozaikom. Medtem ko je imel začasni trener Olimpije Aleksandar Linta zgolj načrt A, da Ljubljančani ohranijo mrežo nedotaknjeno, prvi dosežejo gol in nato kontrolirajo tekmo, je imel njegov tekmec Radoslav Latal vsaj tri rezervne scenarije. Vrhunski je bil tisti, s katerim je brez težav zapolnil vrzel, ko je bil izključen centralni branilec Martin Toth in se je na njegovo mesto iz zvezne vrste preselil Lukaš Grešak. Olimpija tako kot proti Gorici in Mariboru tudi proti Spartaku ni imela načrta B, če tekmec prvi doseže zadetek. Spartak je v Stožicah deloval kot ekipa, v kateri so si igralci veliko pomagali tudi na račun tega, da je bilo v ekipi deset Slovakov in edini tujec Čeh Rada, zgolj dva pa sta bila še na klopi. Pri Olimpiji je bilo na zelenici kar sedem tujcev in še štirje na klopi.