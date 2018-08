Pred nogometaši Olimpije sta v prihodnjih osmih dneh najpomembnejši tekmi v zgodovini kluba. Potem ko so s prebojem v četrti, zadnji krog kvalifikacij za ligo Evropa dosegli največji uspeh v zgodovini kluba, imajo zdaj izjemno priložnost, da se uvrstijo v skupinski del tekmovanja. Slovaški prvak Spartak iz Trnave bo zahteven tekmec, a Ljubljančani, čeprav nimajo izkušenj s takšnimi tekmami, so optimisti.

Ljubljančani so sinoči trenirali v Stožicah. Pred njimi so zelenico preizkusili igralci iz Trnave, ki so v Ljubljano pripotovali s posebnim letalom iz Bratislave in jih spremlja več kot 20 novinarjev. Na tribunah bo 800 navijačev Spartaka, ki so zelo vročekrvni. Slovaki so želeli kar 1500 vstopnic, dobili so jih pet odstotkov, kot je po pravilih Uefe. V ljubljanski ekipi bo zaradi poškodbe stegenske mišice manjkal neustrašni štoper Aris Zarifović. »Imamo lepo priložnost, da pred svojimi navijači pridemo do pozitivnega izida, ki nam bo odškrnil vrata lige Evropa. Tekmeca spoštujemo, a tudi če bi bil še večje ime in bolj atraktiven, bi bil optimist. Prepričan sem, da se lahko uvrstimo v ligo Evropa. Ne bo lahko, tekmec ima svoje adute, a verjamem v fante v zelenih dresih,« je kar prekipeval od optimizma začasni trener Olimpije Aleksandar Linta. A Olimpija ima s slovaškimi klubi slabe izkušnje v Evropi, saj so bili doslej obakrat neuspešni, ko sta jih izločila Žilina in Trenčin.

Linta je skupaj s sodelavci temeljito analiziral Spartak. Od prijateljev v Srbiji in posebej v Crveni zvezdi so dobili največ informacij o tekmecu. Linta se je po telefonu zelo dolgo pogovarjal s trenerjem rdeče-belih Vladanom Milojevićem. »O tekmecu vemo vse. V pogovoru s trenerjem Crvene zvezde sem spoznal, da je vse, kar je videl on, skladno z materialom, ki smo ga analizirali mi. Spartak je trda ekipa, organizirana, disciplinirana, telesno dobro pripravljena in tekaško močna. Igrajo na protinapade, ne dosegajo veliko golov in upam, da bo tako tudi tokrat,« je značilnosti o tekmecu našteval Linta. Še vedno ne ve, kakšna bo njegova usoda v Olimpiji, a obljublja, da v vsako tekmo vloži vse svoje znanje in emocije, saj v življenju najbolj sovraži poraze, zato tudi danes ne bo ničesar prepustil naključju. Ni hotel komentirati napovedi Milaniča, da ne bo navijal za Olimpijo, ampak je diplomatsko dejal, da ima vsak pravico do svojega mnenja.

Trnava igra vseskozi na meji dovoljenega, posledice so občutili tudi Beograjčani, saj so enemu celo zlomili nos. Ker bodo tekmo sodili angleški sodniki, ki dovoljujejo borbeno igro, bo razplet tekme odvisen od tega, kako bo mehka in po telesni višini nizka Olimpija znala odgovoriti na ostro in odločno igro Slovakov. »Takšne tekme odločajo detajli. Da pridemo do trenutka ali dveh, ki bosta odločilna, se moramo truditi vso tekmo in početi le tisto, kar delamo na treningih. Prva želja je, da ne prejmemo gola, druga, da zmagamo. Olimpija bo tekmo začela tako napadalno kot z Mariborom. Napad je najboljša obramba, vendar moramo biti zviti in pametni, dvoboj traja več kot 180 minut. To je lepa priložnost za igralce, Ljubljano in vso Slovenijo, da ob ugodnem razpletu vsak od tega potegne nekaj koristnega,« je končal Linta.

»V slačilnici se dobro zavedamo priložnosti, da lahko naredimo veliko stvar. Poraz na derbiju ne bo vplival na tekmo s Spartakom. Bili smo razočarani, a smo stvar prespali in prišel je nov dan. Vsaka ekipa, ki pride v play off, je kakovostna in tekmec je težak,« pravi vratar Olimpije Aljaž Ivačič.