Desa Muck: Oda Andreju Staretu

Glede na to, da ga poslušam že celo življenje, sem mislila, da je starejši od mene. Kakih deset let. Najmanj! Zdaj pa berem, da je celo mesec mlajši. Sicer pa letos opažam, da so se vsi ljudje, ki jih poznam od vedno, predvsem igralci, pevci, estrada nasploh, pa tudi nekaj znancev, grozljivo postarali, čeprav so se rodili precej za mano. Mene bi bilo sram na njihovem mestu. Dr. Stare pa mi je nekako podoben – tudi on ostaja vedno isti. Morda uporabljava isti recept za mladosten videz. Ne meniva se zanj.