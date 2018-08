Na obrežju osebna vozila in avtobusi za vstop čakajo dve uri. Po uro in pol za vstop čakajo osebna vozila na Jelšanah in Starodu, po uro in 15 minut pa na Sečovljah in Dragonji.

Zastoja sta tudi na štajerski avtocesti med priključkoma Celje - center in Celje - zahod proti Ljubljani in na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici.

Zaradi okvare tovornega vozila je na primorski avtocesti oviran promet pred Vrhniko proti Kopru, zaradi pnevmatike pa na štajerski avtocesti pred Framom proti Ljubljani.