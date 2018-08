To je zopet ena izmed pogruntavščin tamkajšnjega podpredsednika občine Bogdana Janše, ki z uvedbo promocijskega dne urejanja prometa v dolino Vrata napoveduje svetlo prihodnost omejevanju prometa v zgornjesavsko dolino, ki ga nameravajo uvesti v prihodnjih letih.

V svoji obrazložitvi sobotnega poskusnega režima pravi, da je v Vratih pri Peričniku in Aljaževem domu le 188 parkirnih mest in da nenadzorovana množica avtomobilov predvsem ob koncih tedna povzroči nevzdržno prašenje z makadamske ceste, kar onesnažuje okolje in pešcem in kolesarjem povzroča nevzdržne razmere.

To tarnanje Kranjskogorčanov in neuspešno iskanje ustrezne rešitve poslušamo že precej let, toda do sedaj je vedno ostalo le pri tarnanju in obupavanju nad vsakoletnim turističnim navalom.

Zelo se čudim in kar ne morem verjeti, da v vseh teh letih Kranjskogorčani ne vidijo razlike med neprimerljivim in mnogo večjim prometom čez Vršič, kjer pa se zaradi urejenega cestišča nič ne kadi in je res čudno, da v vsem tem času še niso prišli do najenostavnejše rešitve – asfaltiranja in širitve cestišča iz Mojstrane do Aljaževega doma.

Česa bi se lahko naučili tudi od sosedov preko meje, kjer so se s podobnim problemom začeli srečevati pod Mangartom v dolini ob obeh belopeških jezerih pred več kot 30 leti. Tudi tam so prvotno poskušali urejati in omejevati promet z vstopnino do jezer, a kaj kmalu so ugotovili, da omejevanje in preprečevanje ter brezglavo pobiranje denarja turistom nima prihodnosti. Pristopili so k širitvi in asfaltiranju cestišča do konca drugega jezera, ob poti proti jezeroma pa so naredili več manjših parkirnih prostorov, kjer te kot avtomobilista poleg parkirnega prostora pričakajo mize s klopmi in obveznimi smetnjaki. Pri obeh jezerih, predvsem pri drugem, je ogromno povečano parkirišče, v okolici jezera pa so zrasli mični gostinski in turistični objekti, kjer je mogoče kupiti spominke ali se odžejati in okrepčati ter si na lepo urejenih zunanjih omizjih privoščiti obvezno kavico s prelepim pogledom ne samo na jezero, temveč tudi na veličastno mangartsko ostenje. Pa tudi na skupna stranišča, kjer si je mogoče natočiti vodo in se osvežiti, niso pozabili.

Ali kaj takega ni mogoče narediti v Vratih, kjer bi se številni turisti zadržali že ob cesti nižje, če bi bilo tam kar koli turističnega, ne samo Peričnik? Ali res v kotu doline Vrata ni mogoče povečati parkirišča za nekaj sto avtomobilov?

Prepričan sem, da turistično oblegani niso zgolj gorenjski kraji, to so Bohinj, Bled, Pokljuka in Kranjska Gora, toda vik in krik je vsako leto zaznati le od tam, tako da res ne vem, ali se težko prilagodijo turističnemu vrvežu ali pa bi jim bilo mogoče ljubše, če bi od turistov pobrali denar na vstopu v občino in jih nato na najrazličnejše načine, na primer z visokimi taksami, s parkirninami, z vstopninami in drugimi podobnimi omejitvami, na eleganten način odslovili.

Tudi čez Vršič na drugo stran je silno obremenjena cesta na Mangartsko sedlo, ki je veliko zahtevnejša od ceste v dolini Vrata, saj doseže višino preko 2000 m in je v sezoni veliko dni v zgornji pentlji povsem obcestno zaparkirana, pa vendar iz tega ne delajo nobenega problema, saj vso zadevo regulirajo s pobiranjem cestnine daleč spodaj v dolini.

Podobno je tudi ob vstopu v Logarsko dolino, ki je v skrajnem zgornjem kotu večino dni v sezoni povsem zaparkirana in tudi to rešujejo le z dvema človekoma ob vstopu v dolino.

Precej obiskana je tudi Kamniška Bistrica. Vedno je problem parkirati pri gondolski žičnici na Veliko planino in v kotu doline pri Planinskem domu in gostišču Pri Jurju. Tudi tu ne poznajo parkirnine in iz vsega tega ne delajo nobenih težav in senzacije.

Ob vsem povedanem naj na koncu predlagam občinarjem in tamkajšnjim turističnim delavcem ter krajanom malo več strpnosti in nesebičnosti ob res velikem in težko obvladljivem turističnem obleganju in predlagam, da imajo v mislih tudi dejstvo in pozitiven vidik teh težav, da od te množice turistov dobro živi veliko domačinov, ki bi sicer lahko bili tudi brez služb.

Zato naj na koncu po pravici povem, da me motijo skoraj vsakodnevni bombastični članki, kot so neprekinjene množice planincev proti Triglavu, množice turistov so preplavile Bled, prometni infarkt na vrhu Vršiča, Bohinj na vrhuncu turistične sezone poka po šivih in tako dalje, ki so prav vsi z gorenjskega konca.

Janez Turk, Dob