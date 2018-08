Odvetnik je še napovedal, da bo novo pritožbo vložil čez 15 dni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Neko drugo sodišče v turški provinci Aegean je sicer že v sredo zavrnilo izpustitev ameriškega pastorja in preklic njegove prepovedi potovanja. Brunsonov odvetnik je zato vložil pritožbo na višje sodišče, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

50-letnega Brunsona iz Severne Karoline so v Turčiji zaprli pred letom in pol. Obtožujejo ga, da je vohunil za Kurdsko delavsko stranko (PKK), ki v Turčiji in ZDA velja za teroristično organizacijo. Naprtili so mu tudi obtožnico vohunjenja za gibanje Fethullaha Gülena, ki se je zatekel v ZDA in živi v Pensilvaniji. Grozi mu 35 let zapora. Pastor je sicer zaradi slabega zdravstvenega stanja od lani v hišnem priporu.

ZDA od Turčije, sicer zaveznice v zvezi Nato, že nekaj časa zahtevajo izpustitev pastorja. Ker Ankara zahtevi ni ugodila, so ZDA v začetku meseca uvedle sankcije proti turškima ministroma za pravosodje in notranje zadeve, ki sta po njihovih navedbah igrala vodilno vlogo v aretaciji in priporu pastorja Brunsona. Turčija je odgovorila z zamrznitvijo premoženja ameriškima ministroma za pravosodje in notranje zadeve.