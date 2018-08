Pogrešam Sadama Huseina

Pokojni Sadam Husein bi na 27. obletnico prve zalivske vojne dobro razumel spopad med Donaldom Trumpom in Recepom Tayyipom Erdoganom. On je bil mojster velikih čezoceanskih prepirov. Razumel bi Trumpovo veselje z nabijanjem carin na turško blago. Irak je trinajst let živel z ameriškimi sankcijami. Razumel bi tudi Erdogana, ki napoveduje bojkot ameriških elektronskih izdelkov. »Oni imajo iphone, ampak na drugi strani je Samsung. Turki imamo Vestel.« To je pesem za ušesa vsakega bližnjevzhodnega vladarja. Spopad z Ameriko je velika reč.