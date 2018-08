Turška lira se je včeraj znašla v valutnem prostem padu. Samo v enem dnevu je izgubila skoraj petino vrednosti proti dolarju, kar je predsednika Recepa Tayyipa Erdogana prisililo k nastopu na televiziji. Tam je pozval državljane, naj kupujejo lire z dolarji in zlatom, če jih imajo, da pomagajo stabilizirati domačo valuto. Ta je letos izgubila že štirideset odstotkov vrednosti, največji udarec pa ji je včeraj prizadejal ameriški predsednik Donald Trump z napovedjo dvajsetodstotnih carin na aluminij in petdesetodstotnih na železo.

Trump je s tem znova posegel po ekonomskih ukrepih za reševanje političnih sporov. Washington in Ankara sta v slabih odnosih iz več razlogov, zadnji spor pa se je razvil okoli turške aretacije več Američanov s pastorjem Andrewom Brunsonon na čelu, ki ga obtožujejo povezav s teroristi zaradi domnevne podpore Kurdom in gibanju klerika Fetullaha Gülena. Ta živi v ZDA in Erdogan ga obtožuje, da je organiziral neuspeli državni udar proti njemu, Washington pa ga noče izročiti. Zaradi aretacije pastorja so ZDA uvedle sankcije proti dvema ministroma turške vlade, od tu naprej pa se je spor samo še bolj razvnel.

»Pravkar sem odobril podvojitev dajatev na turško jeklo in aluminij, medtem ko njihova valuta lira naglo pada glede na naš zelo močan dolar... naši odnosi s Turčijo trenutno niso dobri!« je zapisal ameriški predsednik na twitterju.

Turki še na strani predsednika

V Turčiji so se dvignile cene bencina in hrane ter najemnine. Prejšnji teden je državni dobavitelj plina dvignil ceno za proizvodnjo elektrike za petdeset odstotkov. Večina Turkov sicer Erdoganu še zaupa in za dogodke obtožuje Trumpa in ZDA. »Svetu vladajo sami. Nekdo mora najti rešitev in Združenim državam reči: stop!« je v Carigradu za Reuters dejal trgovec Yilmaz Cakarli. Podobno menijo mnogi Turki, ne pa tudi investitorji, ki jih skrbi, da se turško gospodarstvo pregreva in da močno zadolžena podjetja v dolarjih in evrih ne bodo sposobna odplačevati dolgov. Zaskrbljenost se je prenesla tudi na druge trge, saj so včeraj množično prodajali vrednostne papirje evropskih bank, ki imajo veliko terjatev do turških podjetij, posledice so čutili tudi na Wall Streetu.

Vse to kaže na naraščajoče nezaupanje tujine v Erdogana, da mu bo uspelo državo izmotati iz zapletenega položaja. Predsednik je z novo ustavo zdaj alfa in omega v državi, njegovo kljubovanje pa za zdaj ne daje slutiti, da bi si hitro premislil. »Oni imajo svoj dolar, mi imamo svoje ljudstvo in svojega Boga,« je rekel Erdogan v čustvenem govoru državljanom. »Če ima kdor koli pod blazino dolarje ali denar, naj jih zamenja za lire v naših bankah. To je nacionalni, domači boj… to bo odgovor mojega ljudstva tistim, ki so nam napovedali gospodarsko vojno,« je dejal. Za dogajanje je obtožil zahodne bonitetne hiše ter lobi, ki naj bi služil z obrestnimi merami.

Strokovnjaki imajo veliko pomislekov tudi o sposobnosti turškega finančnega ministra, saj je Erdogan na položaj imenoval kar svojega zeta Berata Albayraka. Slednji je prav v času Trumpovega tvita v Carigradu predstavljal nov turški ekonomski model z omejevanjem proračunskega primanjkljaja, zagotavljanjem neodvisnosti centralne banke, strukturnimi reformami in vračanjem zaupanja v turško gospodarstvo. Govor ni imel takojšnjega učinka, saj je lira padala še naprej.