Ni visok hrib, saj niti tisočice ne doseže, a z njegovega prepadnega roba nad dolino Savinje se ob dobri vidljivosti vidi zelo daleč – do Kamniško-Savinjskih Alp in Julijcev. Nanj se lahko povzpnemo po slemenu od cerkve sv. Lovrenca, kjer pomladi cveti clusijev svišč. Dobro uro dolgo pot popestri tudi okamneli dinozaver.

Če bi se na goro radi povzpeli skozi okno, pa nam je Prisojnik previsok, lahko odrajžamo v Karavanke, natančneje na Stegovnik. Od Doma pod Storžičem se povzpnemo na Javorniški preval in pod istoimenskim vrhom do Stegovnikovega okna in skozenj na skalnat in zelo razgleden vrh.

Kalška gora

Nanjo vodi zavarovana označena pot s Kokrskega sedla, do katerega pridemo iz doline Kokre, lahko pa tudi iz Kamniške Bistrice. Morda najlepša pot na Kalško goro vodi od balvana Žagana peč. V spodnjem delu je pot udobno mehka in slikovito speljana čez strmo gozdnato pobočje, višje pa se vzpenjamo čez planoto Kalce do označene poti in po njej do najvišje točke.