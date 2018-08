Kveinys je bil rojen leta 1962 v Mažeikiaiju na meji med Litvo in Latvijo. Ker je Moskva načeloma skrbela predvsem za »svoje« kadre, je bilo obrobje države tudi v šahu prepuščeno svoji iznajdljivosti. Izjema so bili le tisti, ki so dobili podporo lokalnih partijskih veljakov – kot na primer leto mlajši Gari Kasparov v Azerbajdžanu. Kveinys se je približal pravemu šahovskemu dogajanju šele na fakulteti. Izbral je moskovski Inštitut fizkulture in športa, smer šah. Kmalu je postal »mojster športa«, kar je bil v SZ dokaj cenjen naslov. Leta 1983 je osvojil prvenstvo Litve – to mu je pozneje uspelo še štirikrat, zadnjič leta 2012. Sredi 80. let je bil že močan igralec, a za osvojitev mednarodnih naslovov je potreboval turnirje v tujini. Ti so prišli šele z razpadom starega sistema: leta 1990 je Kveinys začel veliko igrati po Evropi in v le dveh letih poletel do naslova velemojstra. Zaživel je svoje sanje, naenkrat se je znašel na olimpijadi v Manili (1992), kjer je kot novopečeni velemojster branil barve svoje Litve. Zanjo je skupaj nastopil na osmih olimpijadah, pozneje pa je bil tudi selektor reprezentance.

Kveinys je sredi 90. let začel serijsko igrati na evropskih odprtih turnirjih. Univerzalni slog igre s čvrstimi, »sovjetskimi« temelji mu je prinašal lepe uspehe. Že leta 1993 je bil na meji prve svetovne stoterice. S svojim vedrim in šaljivim značajem je bil povsod priljubljen in vedno v središču dogajanja, neredko okrepljenega z vrčkom piva. V zadnjih letih je bil za šahovnico veliko, morda tudi preveč. Utrujeno srce se je pred dnevi ustavilo.