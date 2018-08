»To je grozno in pravosodni minister Jeff Sessions bi moral ta nameščeni lov na čarovnice takoj končati, preden še bolj umaže našo državo. Bob Mueller je popolnoma v konfliktu in njegovih 17 jeznih demokratov, ki zanj opravljajo umazano delo, so sramota za ZDA,« je tvitnil Trump in seveda sprožil ugibanja, kaj ga je tako močno zaskrbelo.

Najverjetneje komentarji in ugibanja pravnih strokovnjakov po televizijah, ki niso Fox News, da se preiskava počasi približuje predsedniku ZDA oziroma njegovemu oviranju preiskave. Preiskovalci posebnega tožilca Roberta Muellerja Trumpa še niso zaslišali, menda zaradi tega, ker ameriški tožilci tarčo preiskave skoraj vedno pustijo za konec.

Sessions se je iz preiskave izločil, ker je imel pred volitvami 2016 kot svetovalec Trumpove kampanje tudi sam stike z Rusi, ki jih je na senatnem zaslišanju pred potrditvijo na položaj uvodoma zatajil. Potem, ko je Trump maja lani odpustil direktorja FBI Jamesa Comeyja, je namestnik pravosodnega ministra Rod Rosenstein imenoval posebnega tožilca Muellerja z veliko večjimi pooblastili, kot jih je imel Comey.

Trump se je začel zavedati napake Trumpovi jutranji tviti kažejo, da se je počasi začel zavedati napake, ki jo je storil z odpustitvijo Comeyja, ko ta ni hotel prenehati s preiskavo, ki je bila do takrat omejena na Ruse in morebitno sodelovanje ljudi iz Trumpove kampanje z Rusi, Rosenstein pa je Muellerju dall pooblastila za preiskavo vseh zločinov, na katere naleti med preiskavo ruskega vpletanja v volitve. Trumpovi kritiki so prepričani, da je to odprlo pravi preiskovalni zlati rudnik. Sessions se ne more sedaj kar tako »neizločiti« iz preiskave brez sprožitve ustavnega spora, ne glede na Trumpovo tvitanje. Trump je jezen na Sessionsa, odkar se je ta izločil iz preiskave in ga napada s tviti že leto dni ter namiguje, da naj odstopi. Pričakoval je, da ga bo minister ščitil, čeprav ni jasno, zakaj bi bilo to potrebno, če je verjeti predsednikovim zagotovilom, da je povsem čist in nedolžen.