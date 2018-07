Po dveh letih zagotavljanja, da ni bilo nikoli nobenega sodelovanja z Rusi pri dejavnostih blatenja demokratske predsedniške kandidatke Hillary Clinton v družbenih medijih in nobenega sodelovanja ali dogovarjanja z Rusi, kot kaže obstaja za zdaj še neznan razlog za novo obrambo predsednika ZDA.

Giuliani se je v ponedeljek zapletal najprej na televiziji CNN, ko je oznanil novico, da je imel Trumpov štab poleti 2016 sestanek pred sestankom z rusko pravnico Natalijo Veselnickajo, ki jim je obljubljala umazanijo o Clintonovi in zagotovil, da Trumpa na tem sestanku ni bilo, kar je v skladu z zgodbo, da Trump ni vedel nič o sestanku z Veselnickajo preden se je zgodil in zatorej ni lagal, ko je to trdil.

Vendar pa mediji sedaj ugibajo o Trumpovi napovedi med kampanjo leta 2016, da bo imel čez nekaj dni velik govor o Clintonovi v katerem bo marsikaj razkril. To je napovedal potem, ko je njegov sin Donald mlajši dobil povabilo na prevzem negativnih informacij o Clintonovi in pred sestankom z Veselnicko, na katerem potem ni bilo nič uporabnega in Trump govora ni imel.

Ugibajo tudi o slavnem javnem Trumpovem pozivu ruskim hekerjem naj odkrijejo 30.000 izgubljenih kosov elektronske pošte Clintonove in nekaj dni kasneje so ruski hekerji glede na obtožnico posebnega tožilca za preiskavo ruske afere Roberta Muellerja vlomili v demokratske računalnike in nakradli informacije s katerimi so potem zakuhali zamero znotraj demokratske stranke.

Giuliani je hitro ugotovil, da je na CNN prehitro streljal, saj ni nihče imel ali objavil informacije o sestanku pred sestankom na katerem Trumpa ni bilo in je vrtel telefone televizije Fox News, da razloži, da tega sestanka pred sestankom z Veselnicko sploh ni bilo, kaj šele, da bi bil na njem Trump.