Trump v Kaliforniji ni izrazito priljubljen. Na volitvah je v tej zvezni državi zbral nekaj manj kot 33 odstotkov glasov, medtem ko jih je njegova glavna tekmica Hillary Clinton zbrala skoraj 62 odstotkov. Od tedaj se je stališče številnih Kalifornijcev glede Trumpa še poslabšalo. Po podatkih ankete Morning Consult njegovega sloga vodenja države meseca junija ni odobravalo že 59 odstotkov anketirancev oziroma enajst odstotnih točk več kot v istem obdobju lani.

Nezadovoljstvo se odraža tudi z dejanji. Pred dvema letoma se je nezadovoljni Kalifornijec znesel nad Trumpovo zvezdo na hollywoodskem sprehajališču slavnih. Prejšnji teden se je napad na zvezdo ponovil. Tokrat s krampom. Storilca je prijela policija, a je medtem že na prostosti, saj je njegovo varščino v višini 20 tisoč dolarjev plačal prvi vandal, ki se je s tem znova (simbolno) znesel nad Trumpom.

Od tedaj je zgodba Trumpove zvezde dobila nov zasuk. Da je slučajno ne bi doletel še tretji fizični napad, sta se pred zvezdo sedaj postavila moška, ki jo odločno branita. Seveda ne kar tako, temveč našemljena v ruska vojaka in z izobešeno rusko zastavo, s čemer sta našla nov način protesta zoper trenutnega ameriškega predsednika.

Prizor je opazil tudi ameriški komik in glasen kritik Donalda Trumpa Jimmy Kimmel. Med oddajo je povedal, da je to nekaj kar »tovariši počnejo za druge tovariše«.

Trumps star on the Hollywood walk of fame being guarded by the red army! pic.twitter.com/26FYWJIhos