»Pripravljen sem iti v Washington,« je dejal Putin novinarjem po vrhu voditeljev Bricsa v Johannesburgu ter dodal, da je Trumpa povabil na obisk v Moskvo.

Putin je to dejal po njunem prvem nedavnem vrhu v Helsinkih, ki je zaradi Trumpovih izjav sprožil politično krizo v ZDA, kjer so ga nekateri obtožili izdaje ameriških interesov.

»Želi se srečati in jaz sem pripravljen,« je dejal Putin glede Trumpa, a poudaril, da bodo pred tem morali biti izpolnjeni določeni pogoji.

Dejal je tudi, da se z ameriškim kolegom nameravata srečati tudi ob robu večstranskih srečanj, med drugim ob robu vrha skupine G-20 novembra v Argentini.

»Življenje gre naprej in najini stiki se nadaljujejo kljub vsem težavam - težavam v ameriški notranji politiki,« je dodal.

Poudaril je še, da se morata s Trumpom osebno sestajati na pogovorih o mednarodnih in dvostranskih vprašanjih, saj se »preko telefona ni mogoče pogovoriti o vsem.«

Iz Bele hiše so v sredo sporočili, da se bosta Putin in Trump na drugem vrhu, ki naj bi bil v Washingtonu, sestala prihodnje leto in ne letos, kot so sprva napovedali. Pojasnili so, da vrha ne bo, dokler ne bo končan »lov na čarovnice« okoli Rusije, s čimer so verjetno mislili na preiskave ruskega vpletanja v ameriške volitve leta 2016 v korist Trumpu.

Preiskava nekdanjega direktorja FBI Roberta Muellerja o ruskem vpletanju se medtem nadaljuje. Mueller je na položaju posebnega tožilca doslej vložil več kot 20 obtožnic proti Rusom, ki so vodili medijsko kampanjo v korist Trumpa in vdirali v računalnike demokratske stranke.