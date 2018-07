»Predsednik verjame, da bi moralo do naslednjega bilateralnega srečanja s predsednikom Putinom priti po koncu lova na čarovnice okoli Rusije in strinjali smo se, da bo to po novem letu,« je izjavil Bolton.

»Lov na čarovnice« oz. preiskava nekdanjega direktorja FBI Roberta Muellerja se sicer nadaljuje. Mueller je na položaju posebnega tožilca doslej vložil več kot 20 obtožnic proti Rusom, ki so vodili medijsko kampanjo v korist Trumpa in vdirali v računalnike demokratske stranke.

Zategovanje zanke okoli Cohena Kmalu se bo začel proces proti nekdanjemu šefu Trumpove predvolilne kampanje Paulu Manafortu, Mueller je ob tem privabil nekaj drugih nekdanjih Trumpovih sodelavcev, da sodelujejo s preiskavo v zameno za nižjo kazen, nadaljuje se preiskava proti Trumpu in članom njegove družine, newyorški zvezni tožilci pa zategujejo zanko okoli dolgoletnega Trumpovega odvetnika in sodelavca Michaela Cohena. Ameriške obveščevalne službe so skupaj brez vsakega dvoma ugotovile, da se je Rusija vpletala v volitve na strani Trumpa, edino, kar še ni jasno, je to, koliko je predsednik pri tem zavestno sodeloval. Za »lov na čarovnice« Muellerjeva preiskava po ocenah analitikov stoji na trdnih temeljih ne glede na vse poskuse Trumpovih odvetnikov in dela kongresnih republikancev, da jo diskreditirajo.

Putin zanikal vpletanje Rusije Putin je na vrhu s Trumpom v Helsinkih zanikal vpletanje, obenem pa potrdil, da si je želel zmage Trumpa na volitvah. Trump sedaj Američane prepričuje, da si je Putin v resnici želel zmage Hillary Clinton in si zdaj na kongresnih volitvah novembra želi zmage demokratov. Trump je pred vsem svetom v Helsinkih nakazal, da bolj verjame Putinu kot pa lastnim obveščevalnim agencijam in doma v ZDA je potem izbruhnil škandal. Trump je najprej skušal pomiriti razburjenje s prebrano izjavo, da zaupa obveščevalcem, takoj nato pa sprožil novo razburjenje z izdajo povabila Putinu, naj jeseni obišče Washington. Njegov šef obveščevalnih agencij Dan Coats je novico izvedel v intervjuju v živo za televizijo MSNBC in prosil voditeljico, naj še enkrat ponovi, kaj je rekla, nato pa v smehu dejal, da bo to še zanimivo. Naslednji dan je moral podati izjavo, da ni mislil žaliti predsednika.