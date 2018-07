Olimpija je znova razočarala svoje navijače in je še naprej v krizi. Ljubljančani, pri katerih v ekipi znova ni bilo Kronavetra in Issaha, tudi na drugi tekmi slovenske lige niso dosegli zadetka. Trener Ilija Stolica znova ni hotel pojasniti, kaj se dogaja z omenjenima igralcema. Neučinkovitost Ljubljančanov je neverjetna. Gola niso dosegli na štirih od petih letošnjih uradnih tekem. Na obeh tekmah v slovenski ligi so na gol sprožili 44 strelov, a so še vedno brez zadetka. V drugem polčasu so imeli v Krškem dovolj priložnosti.

Štiridesetletni srbski trener Stolica je z izbiro začetne enajsterice (Boateng je bil znova lažni napadalec) in neposrečenimi menjavami med glavnimi krivci za nov neuspeh. V drugem polčasu je z igrišča potegnil Savića, ki je bil najboljši igralec gostov in najnevarnejši za gol Krčanov. Zamenjal ga je z Vombergarjem, ki bi moral igrati od prve minute, da bi dobival skok. »Imeli smo kontrolo in premoč, žal pa znova nismo dosegli gola. Priložnosti je bilo dovolj, odpovedali smo pri realizaciji. Žoga noče v gol. To je del nogometne igre, ki ga je najtežje uigrati. Dve težki gostovanji se nista končali po naših željah. Gremo naprej in na naslednji tekmi doma moramo zmagati,« je bil vidno razočaran trener Olimpije Ilija Stolica.

Kapetan Olimpije Branko Ilić je bil precej bolj kritičen: »Nismo bili pravi. Na igrišču moramo pokazati več želje, zlasti po doseganju golov. Moramo biti pošteni, da si nismo zaslužili več kot točko. Edina pozitivna stvar je, da nismo prejeli zadetka. Moramo se dobro pogovoriti. Odkar sem v Olimpiji, še nisem začutil impulza, da vsi živijo in dihajo za ta klub.«

Mlada zasedba Krčanov, ki je v prvem polčasu z agresivno igro presenetila Olimpijo, je bila za srčno igro nagrajena z zasluženo točko. »Tekma se je razpletla natančno tako, kot smo pričakovali. V prvi postavi je bilo pet mladih igralcev, zato smo se zavedali, da bodo tako visok ritem zdržali le v prvem polčasu. Imamo zelo zanimivo zasedbo, katere prava vrednost se bo pokazala čez 15, 20 dni. Fantje so spoštovali navodila in bili nagrajeni za borbenost,« je bil zadovoljen trener Krškega Alen Ščulac, ki se je po tekmi zapletel v besedni spor z rezervnim vratarjem Olimpije Nejcem Vidmarjem.

Domžale in Aluminij sta edini ekipi s polnim izkupičkom po dveh krogih. Domžalčani so bili proti Rudarju popolni gospodarji od prve minute. Za prva dva zadetka imata največ zaslug podajalca Širok in Bizjak, v vlogi dvakratnega strelca pa se je izkazal Ibričić. Velenjčani so po dveh porazih prikovani na zadnje mesto, prejeli pa so že kar osem zadetkov.

»Ko smo se odprli, je imel nasprotnik eno izredno lepo priložnost,« je Milanič spomnil, da je Luka Šušnjara po protinapadu zgrešil za las, Luka Zahović pa je zadel vratnico. »Vedeli smo da bomo trpeli,« je poudaril Šimundža in dodal, »če se gleda samo ime, potem Mura zagotovo sodi v prvo ligo. Sam razlog, da pride Mura v prvo ligo, je, da imamo garnituro, ki dela počasi, strpno, racionalno in ambiciozno. Dokaz tega je, da se Mura premika naprej. Če si to zaslužimo, je Mura osvežitev za prvo ligo.«

Bistvo je bilo v igri na sredini, kjer se je vijoličastim poznala odsotnost poškodovanega Amirja Derviševića. »Ko nismo kompletni, smo videti malce drugače. Hitrih podaj nismo imeli. Z dvema napadalcema smo želeli odigrati za hrbet, česar ni bilo, zato smo način igre zgrešili,« je priznal Milanič. S Šimundžo sta se taktično spopadla, žogo so vijoličasti resda izdatno imeli pri sebi, vendar so naleteli na čvrsto organizirano Muro. Preostali so jim streli z razdalje, vendar je Dean Šafarič ukrotil strele Aleksa Pihlerja, Dareta Vršiča in Gregorja Bajdeta.

Maribor in Mura sta odigrala živahno, trdo, izenačeno tekmo. Vrnila se je Mura, vrnil se je štajersko-prekmurski derbi, vrnili so se gledalci. S pesmijo so šli Prekmurci iz Maribora. »Za tri točke bi potrebovali pa tudi malo sreče,« je ocenil Ante Šimundža. Po štirih ligaških porazih, ko se je s prejšnjo Muro lotil Maribora, je prvič izvlekel točko. »Smo eden redkih klubov poleg Maribora in Olimpije, ki vedno igramo z dvanajstim igralcem. S točko smo danes to potrdili.« Maribor je znova ohranil mrežo nedotaknjeno, a tako kot v Tbilisiju tudi tokrat ni zabil.

Aluminij hit prvih dveh krogov

Aluminij je hit, saj je zmagal na obeh tekmah. Kidričani so se očitno specializirali za preobrate, saj so Celje v prvem krogu in Triglav v soboto premagali po tistem, ko so se znašli v zaostanku. Moštvo iz Kidričevega, ki je posrečena kombinacija igralcev iz Slovenije in Hrvaške, ima očitno pravi značaj z zmagovalno miselnostjo in zaupanjem v svoje sposobnosti. Čeprav so v Kranju nadigrali Triglav s kar 3:1, je bil trener Oliver Bogatinov zadovoljen zgolj z zmago, ne pa s predstavo. »Izid je pozitiven, glede vsebine pa nas čaka še veliko dela, saj moramo še marsikaj popraviti, da bomo igrali na višji ravni,« je bil kritičen trener Aluminija Oliver Bogatinov.

Aluminij je očitno strup za Triglav. Potem ko ga je v lanski sezoni premagal na vseh štirih tekmah, je zmagovito serijo povečal na pet tekem. Kranjčani so povedli v drugi minuti, ko je iz enajstmetrovke zadele Luka Majcen. Odgovor Aluminija je bil bliskovit, saj je branilec Damir Grgić, poletna okrepitev, po predložku iz kota skočil visoko v zrak in žogo poslal v mrežo, medtem ko je izkušeni 32-letni vratar Gorenjcev Dejan Curanović poletel v prazno. Če so bili gostje v prvem polčasu neučinkoviti, so ta element izboljšali v drugem delu. Zadela sta Alen Kranjc le dve minuti po vstopu v igro in v sodnikovem dodatku Tadej Trdina, ki je tako pri 30 letih debitiral v slovenski ligi, potem ko je več kot deset let igral v Avstriji.

»Po dobrem začetku smo bili v nadaljevanju tekme premalo agresivni na sredini igrišča. Delali smo še nekatere tehnične napake in tako prejeli drugi zadetek. Ko smo lovili izenačenje, smo v zadnji sekundi tekme prejeli še tretji gol,« je menil trener Triglava Dejan Dončić, ki ima enako težavo kot njegovi predhodniki na kranjski klopi. Triglav točke, ki jih potrebuje v boju za obstanek, razprodaja na domačem igrišču.