Slovenski rokometni upi so v finalu evropskega prvenstva v mestu grofov uprizorili zgodovinski podvig. V tekmi za zlato kolajno so premagali prve favorite turnirja iz Francije. Slovenija je sicer v skupinskem delu premagala Norveško s 27:19, Izrael z 28:24 in Srbijo s 27:23. V prvi tekmi drugega dela je najprej klonila proti Nemčiji z 22:26, v odločilni tekmi za preboj v polfinale ukanila Islandijo s 25:21, finalno tekmo pa si je priigrala po zmagi nad Portugalsko s 27:25.

Izbranci slovenskega selektorja Saše Prapotnika so finalno tekmo začeli nekoliko slabše. Galski petelini so izkoristili uvodno nervozo domačih igralcev in si že po štirih minutah priigrali tri gole prednosti (1:4), po desetih minutah pa je bilo -4 (3:7). Po Prapotnikovi minuti odmora so njegovi varovanci zaigrali sijajno, kombinirana obramba trikolorjev - vseskozi so se izmenjavale različice 5-1, 5+1 in 6-0 - jim ni več povzročala preglavic.

V 18. minuti so po golu Tilna Kosija izenačili na 9:9, le minuto kasneje pa je isti igralec poskrbel za prvo slovensko vodstvo na tekmi (10:9). Do konca polčasa se je na celjskem parketu odvijal ogorčen boj za vsako žogo, Slovenci so v končnici zaostali za dva gola (14:16), na velik odmor pa so se odpravili z minimalnim zaostankom (15:16).