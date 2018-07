McGregor je lansko poletje v boksarskem dvoboju s Floydom Mayweatherjem, ki se je v zgodovino bolj kot športni dogodek zapisal kot kapitalistični spektakel, najprej mastno zaslužil, nato pa okroglih devet mesecev zatem zašel v težave, zaradi česar se mu je odrekel celo šef organizacije UFC Dana White: »Mislim, da si trenutno ne bo nihče želel promovirati njegovih borb. V kolikor ne mara Habiba, bi se lahko pogovorili in domenili za borbo. Toda priti sem s 30 prijatelji in narediti nekaj takšnega? To je odvratno, menim, da bo po tem McGregor izgubil kar nekaj privržencev.«

Zvezdnik mešanih borilnih veščin je v začetku aprila, dan pred spektaklom UFC 223, s tolpo pajdašev v New Yorku napadel avtobus, na katerem so bili borci mešanih borilnih veščin, med drugimi tudi Kabib Nurmagomedov. Ta se mu je zameril s tem, ko je pred tem v hotelu obstopil njegovega prijatelja, prav tako borca Artema Lobova. V avtobus so leteli stoli, ograje in transportni vozički. Poškodovana sta bila borca Ray Borg in Michael Chiesa. Superzvezdnik je bil postavljen pred dejstva in številne morebitne tožbe zaradi napada in poškodovanja tuje lastnine. Zvezdniku je grozila zaporna kazen od enega do celo sedmih let.

Statement from Conor McGregor after his guilty plea. pic.twitter.com/WqtJ4gVYmc — Ryan Gerbosi (@RyanGerbosi) 26 July 2018

A očitno se je tresla gora, spregovoril pa denar. Po slabih štirih mesecih je namreč zadeva dobila svoj sodni epilog, pri čemer se je McGregor pogodil s tožilstvom in jo bo odnesel zgolj s priznanjem kršitve javnega reda in miru. Da, prav ste prebrali. Tridesetletni irski borec mora sicer kot del kazni obiskovati terapije za obvladovanje jeze, pet dni bo odslužil z družbeno koristnimi deli, škodo zaradi poškodovanja avtobusa pa je že poravnal. A kar je morda zanj najpomembneje, zaradi priznanja v ZDA ne bo ob delovno vizo.

Na spletu se sicer že norčujejo na račun izredno mile kazni. Ljubitelji mešanih borilnih veščin pa se nadejajo borbe med McGregorjem in Nurmagomedovom.

BREAKING | Here's the latest footage of Conor McGregor leaving the courthouse after his plea deal. pic.twitter.com/jIJmpChZ1f — Justin Golightly (@SecretMovesMMA) 26 July 2018

Conor McGregor turning up to Anger Management: pic.twitter.com/HMAwlgHyls — Heartbroken (@DayofRusev) 26 July 2018