Dvoboj s Tonyjem Fergusonom, predvsem pa povratni s Conorjem McGregorjem in še mnogi drugi, v katerih bi sodeloval eden najboljših borcev vseh časov Habib Nurmagomedov, so bili še pred dnevi na vrhu seznama želja ljubiteljev mešanih borilnih veščin oziroma organizacije UFC. A zdaj se bodo morali za vse skupaj obrisati pod nosom. Potem ko je 32-letni Rus ali, če želite, Dagestanec, tudi v svoji zadnji borbi v le njemu lastnem slogu v drugi rundi premagal Američana Justina Gaethjeja in znova ubranil šampionski pas v lahki kategoriji, s čimer je ostal neporažen, vknjižil pa je že 29. zmago v karieri borca mešanih borilnih veščin, je namreč sledilo šokantno, nepričakovano razkritje…

Nurmagomedov je padel na kolena in zajokal, ko je zbral misli, pa je v čustvenem govoru napovedal, da je bil to njegov zadnji dvoboj, saj nepreklicno končuje svojo kariero. »Nobene možnosti ni, da bi se v oktagon še vrnil. To sem po očetovi smrti obljubil mami in s tem je zgodba zame zaključena. Ostal sem neporažen, vse, kar želim, je le še to, da me UFC na lestvici 'kilogram za kilogram' (približni prevod in v naše merske enote pretvorjena fraza 'pound for pound', ki pove, kateri borec je najboljši ne glede na težnostno kategorijo, op. p.) najboljših borcev uvrsti na prvo mesto,« je ob številnih zahvalah vsem, ki so v njegovi karieri igrali pomembno vlogo, povedal Habib Nurmagomedov, čigar oče se je po številnih zdravstvenih zapletih po operaciji srca med pripravami na zadnji dvoboj okužil še s koronavirusom in julija preminul pri komaj 57 letih starosti.

Dvoboj proti medvedu Prav oče, Abdulmanap Nurmagomedov, je bil ključna oseba na Habibovi poti do enega najboljših borcev vseh časov. V s korupcijo prežetem Dagestanu, ki je bil po razpadu Sovjetske zveze središče spopadov in konfliktov različnih islamističnih sekt, je številnim otrokom kot nekdanji odličen rokoborec ponudil beg od vsakdanjih tegob in jih v kleti svoje hiše, v kateri je uredil telovadnico, učil osnov borilnih veščin. Med njimi je bil kakopak tudi njegov sin, ki se je že od majhnega navduševal nad borilnim športom. »Še preden je shodil, se je nenehno plazil za menoj, prve korake pa je naredil na podlagi za rokoborbo. Že pri petih letih je izvajal vse osnovne vaje, vse rokoborske prijeme,« se je spominjal Abdulmanap Nurmagomedov. No, najbolj znana prigoda iz Habibovega otroštva pa je zagotovo tista, ko mu je oče nekega septembrskega jutra leta 1997, tri dni pred njegovim devetim rojstnim dnem, povedal, da ga čaka prav poseben test. Odpeljal ga je na rob bližnjega gozda, kjer je bil ob drevo priklenjen – medved. Jasno, ni šlo za odraslo žival, temveč mladiča, a je bil ta vseeno precej težji in večji od Habiba, ki mu je oče ukazal, naj se z njim spopade. Sin ni razmišljal dvakrat, oče pa je njun »dvoboj« tudi ovekovečil s kamero.