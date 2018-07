Tretja na lestvici največjih zaslužkarjev med "slavnimi" je zvezdnica resničnostnega šova Kylie Jenner (166,5 milijona dolarjev). V top 10 sta še dva športnika, oba zvezdnika evropskih nogometnih zelenic. Na osmem mestu lestvice je tik za skupinama U2 in Coldplay najprej zvezdnik Barcelone Argentinec Lionel Messi, ki je zaslužil 111 milijonov dolarjev, na repu deseterice pa je s 108 milijoni še Portugalec Cristiano Ronaldo.

Med športniki so na lestvici še irski borec mešanih borilnih veščin Conor McGregor (99 milijonov dolarjev) na 12. in brazilski nogometaš Neymar (90) na 13. mestu, 17. je ameriški košarkar LeBron James (85,5), na 23. mestu pa je pristal teniški igralec Švicar Roger Federer (77,2). Na seznamu ni nobene športnice. Pri Forbesu so v obzir vzeli zaslužke od junija 2017 do 1. junija 2018.