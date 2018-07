»Mislim, da bi bil za nas sanjski scenarij, da bi ostala na prvem in drugem mestu. Vendar z nekaj več prednosti pred ostalimi, tako da zmaga v soboto v kronometru ne bi bila ogrožena. Tom Dumoulin in Primož Roglič, ki sta v tej prvini zelo močna, sta naša glavna skrb, zagotovo,« je včeraj na prost dan pred novinarji spregovoril Chris Froome. Besede še vedno prvega favorita Toura so nedvoumne. Na Touru gre zares. Vsi razmišljajo tudi o Slovencu. V soboto jim je na kratkem vzponu nad Mende dal vedeti, da bo izkoristil vsako ponujeno priložnost, da so možne poteze tudi zunaj tradicionalnih okvirov kolesarske taktike. Sledi pet dni v Pirenejih. S tremi izjemno zahtevnimi gorskimi etapami.

Rogliča še posebej varujejo Tudi v tretjem tednu se bo vse vrtelo okoli Skya. Geraint Thomas v rumeni majici za njih ni slaba opcija. Valižan ni na slabem glasu in navijači proti njemu niso negativno nastrojeni kot proti Froomu. Ugotavljajo kar nekaj napadov. Glavni menedžer Bahrain Meride Brent Copeland je posebej opozoril Skyjeve tekmece, da je nevarno voziti za Froomom. Napako je plačal že Nibali. Za povrh je eden Froomovih pomočnikov Italijan Gianni Moscon v nedeljo med dirko z glavo udaril Francoza Gesberta, pomočnika Warrena Barguila, enega največjih francoskih upov. Potezo srboritega Italijana je UCI kaznovala z diskvalifikacijo. Za povrh je včeraj nekaj olja na ogenj prilil še šef Skya Dave Brailsford. Ob opravičilu zaradi dejanj Moscona je glede odnosa francoskih navijačev do Frooma in Skya navrgel: »Če Francozi na največji dirki na svetu ne želijo tujih ekip, naj na Tour de France vozijo le francoske. Tako vidim te stvari, resnično.« Geraint Thomas pravi, da vozi dirko življenja in da se ob vseh okoliščinah osredotoča le na cesto. Na možnost fanfar v njegovo čast v Parizu pa še ne misli. V LottoNl-Jumbo se ne izpostavljajo. Po 2549 kilometrih imajo dva moža visoko v skupnem seštevku, Primoža Rogliča in Stevena Kruijswijka ter s tem več taktičnih različic. Rogla si je pred Tourom ogledal velik del ključnih vzponov na Aspet, Mente, Portillon, Portet, Peyragudes, Tourmalet, Aubisque. Z večine bo odločal tudi spust. Na klancih lahko pomoč ponudita izkušeni Robert Gesink in mladi Antwan Tolhoek. Ekipa v ubežnih akcijah v soboto in nedeljo ni izgubljala dodatne energije. To lahko pričakujemo tudi danes. Rogliča še posebej varujejo. »Primož je močan, zdrav in pripravljen. S Stevenom lahko v zadnjem tednu zagrenita življenje trem velikim zvezdam. Zelo težko bo načeti prevlado Skya, a ob slabšem dnevu lahko upamo,« si obeta športni vodja LottoNl-Jumbo Frans Maassen in doda, »še enkrat povem, da s Primožem nismo imeli teh načrtov za letos. Vendar zdaj smo tu in to bomo izpeljali.«

Taktika Skya voda na mlin Rogliču Roglič ima zaveznike. Gorazd Štangelj je bil do Alpe d'Huez, ko je moral odnehati Vincenzo Nibali, kot športni direktor v Bahrain Merida seveda med glavnimi strategi, ki so s strani krojili Tour. Vpliv bo imel tudi tokrat. »Kaj hočemo, takšno je kolesarstvo,« se sicer težko sprijazni, da je njegov spremljevalni avto daleč od čela kolone, kjer se prvi vozi Sky. Štangelj je brez Nibalija tudi bolj zgovoren glede napovedi. »Vsi iz ospredja ne bodo vzdržali. Vsaj kakšen bo počepnil,« je prepričan. »Vsaj kratka, eksplozivna sredina etapa bo zelo delikatna. Torek bo bolj za uvod. Sky ima zelo močno ekipo. Zlahka izračunajo, s kakšnim ritmom lahko onemogočijo vse posamične poskuse. Nihče ne more ničesar sam. Z ritmom uničujejo tudi druge, ki vmes omagajo. Tako je bilo tudi lani na Vuelti. Ne vem pa, kako imajo zadeve urejene znotraj ekipe. Lahko stavijo na napačnega konja.« S te plati, kot opozarjajo tudi drugi, lahko pripelje do ironične situacije, da Sky s svojo taktiko pelje vodo na Dumoulinov in delno tudi Rogličev mlin. Če omaga Thomas, ima Froome v vožnji na čas predzadnji dan Toura le 11 sekund prednosti. Roglič, svetovni podprvak v vožnji na čas, je na časovni razdalji 48 sekund. Na to je sam opozoril tudi Froome v zgoraj zapisanih besedah. »Zdaj, ko ni več Nibalija, navijam za Primoža. Upam, da bo tudi Dumoulinu kaj uspelo. Prepričan sem, da bo Primož dobro odpeljal sredino kratko etapo. To bo dve uri in pol vožnje na polno in v tem je zagotovo dober,« napove Štangelj za tretji teden Toura. Nemara zgodovinski za slovensko kolesarstvo.