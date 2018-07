Potem ko je v letu 2016 dokončno propadel posel z ruskim kupcem Rimskega vrelca, je ravenska občina s pomočjo zunanjega svetovalca Bogdana Lipovška v zadnjih mesecih ponovno okrepila aktivnosti za prodajo kompleksa v Kotljah, ki zajema 17.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče s hotelskim in pomožnimi objekti, zelenimi površinami, parkiriščem in vrtino z izvirom zdravilne mineralne vode.

Bolj smiselno rušiti, kot obnavljati

Občina je med drugim izdala katalog v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku, v katerem obširneje opisuje kompleks, predstavlja potrebna vlaganja in ponuja simulacije in scenarije poslovanja hotela.

Prodajni katalog med drugim navaja, da je dotrajano in neustrezno hotelsko stavbo, ki leži na izjemni legi pod Uršljo goro, smiselno porušiti in celotno zemljišče komunalno urediti za novogradnjo. Ocenjena vrednost naložbe v nov hotel s štirimi zvezdicami in 120 sobami znaša od 6,5 do 7,2 milijona evrov, pri čemer v ceni niso upoštevani cena zemljišča, sanacija vrelca in tudi ne strošek projektiranja.