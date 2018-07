Bruseljsko podjetje za javni transport (STIB) in sorodno pariško podjetje (RATP), sta v torek sklenila nenavadno stavo in dokazala, da šport lahko združuje tudi podjetja. Njuna stava je bila povsem nenavadna in zabavna. Kratko je potegnilo belgijsko podjetje, saj so njihovi nogometaši tekmo izgubili.

Pri podjetju STIB so stavo izpolnili in posneli video, v katerem se sliši igranje skladbe Tous Ensemble na eni izmed postaj metroja. Video so objavili na svojem omrežju in pripisali »stava je stava«. Pesem se je na postaji vrtela v sredo od 8. do 10. ure zjutraj.

Na tvit so se odzvali tudi iz Pariza, kjer so objavili sliko iz pisarne, na kateri se vidi napis »Saint-Hazard«, s katerim bi za en dan morali preimenovati njihovo centralno postajo Saint-Lazare, v primeru zmage Belgije. V objavi na twitterju pa so še dopisali »dobro opravljeno« in »spoštovanje«.