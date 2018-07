HNS je poudarila, da so bile vstopnice za finalno tekmo za hrvaški sektor na stadionu Lužniki razprodane do 31. januarja letos, ko so bile prek Fife v prosti prodaji za hrvaške navijače. Zato so zahtevali dodatne vstopnice, kot so to storili tudi za polfinalno tekmo. Če bo in kdaj bo Fifa odobrila določeno število dodatnih vstopnic za hrvaške navijače, bodo sporočili na spletni strani HNS, na kateri bodo dodatne vstopnice tudi na voljo.

Zahvalili so se vsem navijačem, ki so takrat verjeli, da bo Hrvaška igrala v finalu ter že imajo vstopnico za »spektakularni spopad« s Francijo. Obenem so se zahvalil vsem navijačem za »fenomenalno podporo« hrvaškim nogometašem med svetovnim prvenstvom.