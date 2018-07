Samo na osrednjem zagrebškem trgu bana Josipa Jelačića se je pred začetkom tekme zbralo približno 15.000 ljudi, ki so peli navijaške pesmi in spodbujali nogometaše. Po koncu tekme je delirij zajel hrvaška mesta, v katerih so se po tekmi na ulice zbrali tudi tisti, ki so zmago nad Anglijo spremljali doma. Reka avtomobilov okrašenih s hrvaškimi zastavami in navijaškimi pripomočki so peljali po mestih in s hupanjem pozdravljali velikanski uspeh hrvaškega športa.

Odmevale so navijaške pesmi in kriki veselja. Na Reki je voznik enega od mestnih avtobusov na digitalnem zaslonu smer vožnje zamenjal kar z napisom rezultata. Na hrvaških ulicah so prižigali bakle, pokale so petarde, švigale rakete, nebo pa so razsvetlili ognjemeti, kot bi bilo silvestrovo. Ljudje so bili presrečni, ponosni in zadovoljni, ker so hrvaški nogometaši izborili nastop v finalu.

Hrvaški mediji norijo od ponosa »Hrvaška gori po zgodovinski zmagi ognjenih«, »Hrvati na ulicah«, »Pokorili smo Angleže«, »Mandžukić in Perišić spisali zgodovino hrvaškega nogometa«, »Bravo mojstri«, »Proslavljajte heroji, zaslužili ste si«, so bili samo nekateri izmed naslovov v spletnih izdajah hrvaških medijev po sredini zgodovinski zmagi hrvaških nogometašev. Jutarnji list poroča o popolni evforiji: »Ko igrajo Dalićevi fantje, se na bankomatih dviguje denar, kot da jutri ne obstaja. Slaščičarne prodajajo posebne torte in kolače, k frizerju po kockasto frizuro.« Citirajo tudi Mandžukića, ki pred kamerami po tekmi ni našel pravih besed: »Ne vem, kaj naj povem. To ni resnično, to ni normalno, to je čudež,« in pa besede ganjenega selektorja: »Fantom sporočam: Vi niste normalni! Danes proslavljajte, če bo Bog dal, bomo svetovni prvaki!« Hrvaški finale je čudež, prekrasna pravljica v Moskvi, še korak do naslova svetovnih prvakov, še ocenjuje Jutarnji list in poroča o »rdeče-beli rapsodiji«. »Mi nimamo jedrske bombe, zato pa imamo jedrske igralce, ki jih je do zmage vodila hrvaška enotnost in vera v boga«, je za zagrebški časnik povedal priljubljeni hrvaški trener Miroslav Ćiro Blažević, Med Hrvati zdaj prevladuje ocena, da bodo zagotovo svetovni prvaki, če bodo nogometaši nadaljevali tako kot so igrali v drugem polčasu proti Angliji. Veliko jih vidi nedeljsko tekmo proti Franciji kot priložnost za maščevanje poraza na polfinalni tekmi svetovnega prvenstva leta 1998, ko se je Hrvaška morala zadovoljiti s tretjim mestom, gostitelji Francozi pa so se povzpeli na nogometni prestol.

Hrvaški tisk: Finale bo ognjen! »Pazite se nas, Francozi, zdaj smo močnejši, pogumnejši, trdnejši in bolj nori kot kadar koli«, je pa je tekmecem hrvaških nogometašev v nedeljskem finalu v Moskvi sporočil Večernji list. Spominja, da Hrvaška v petih tekmah doslej ni premagala Francije, zato ima še dodatni motiv. »Zmaga v finalu bo sladka in opojna kot najbolj fino francosko vino«, dodaja v prispevku z naslovom »Veličastno«. Poudarja, da »hrvaška sreča odmeva v vesolju«. Naši nogometaši so dosegli neverjeten uspeh, do živega jim niso mogli niti Angleži, izpostavlja Slobodna Dalmacija, ki poroča o evforiji, ki je v sredo zvečer zajela Hrvaško. »Proslavljalo se je na vsakem koraku, a eden najbolj norih in najbolj originalnih navijačev je bil Zagrebčan, ki je v avtomobilu sredi mesta pekel odojek z ražnja«, še navaja splitski časnik, ki je objavil fotografijo osebnega avtomobila karavan, v katerem je bil v toplotno izoliranem zadnjem delu vozila ogenj in odojek na ražnju. Hrvaški tisk danes tudi poroča, da so se na Hrvaškem med nogometnim prvenstvom do 7. julija s porabo približali rekordnim zneskom pred lanskim novoletnim praznikom. Davčna uprava je objavila podatek, da je sprejela računov za skoraj 13 milijard kun (1,75 milijarde evrov), kar je bilo za približno 110 milijonov evrov manj kot decembra lani. Obenem pa so med mundialom porabili za 95 milijonov evrov več kot v enakem obdobju lani, ko so seštevali predvsem denar od turizma.