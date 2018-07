»Konec je: angleški junaki izpadli po bolečih podaljških«, »Prihajamo domov: Hrvaška premagala Anglijo v polfinalu«, »Hrvaška z zmago v polfinalu uničila angleške sanje«, so samo nekateri od naslovov v spletnih izdajah angleških medijev jutro po polfinalnem porazu.

Naslovnice so polne slik skrušenih angleških nogometašev na zelenici stadiona Lužniki v Moskvi, selektorja Garetha Southgata, ki jih bodri, in prizorov angleških navijačev s solznimi očmi. Ob splošni žalosti pa otoški mediji ocenjujejo, da so si Hrvati zaslužili napredovanje v finale in da so trije levi kljub porazu v polfinalu znova vlili upanje angleškemu nogometu.

Poraz proti Hrvaški je sicer – vsaj za to prvenstvo – razblinil sanje, da bi Anglija lahko še drugič po letu 1966 osvojila naslov svetovnih prvakov, a mediji so mnenja, da se trije levi nimajo ničesar sramovati. »Znova smo se zaljubili v angleško izbrano vrsto ... poraz v polfinalu proti Hrvaški je boleč, ampak nogometaši so obudili stik z nejeverno javnostjo,« ocenjuje spletna izdaja časopisa Daily Mail.

Guardian: »Dovolj je s solzami in bolečino« Pohvale kar dežujejo na račun Southgata, ki mu je po splošnem mnenju javnosti uspelo doseči miselni preskok v angleški igri. Ob tem pa mediji ne pozabijo omeniti niti, da ima trenutna izbrana vrsta še mnogo let pred seboj, saj je bila med mlajšimi selekcijami na tem svetovnem prvenstvu. Tako časnik The Guardian jutro po porazu proti Hrvaški piše: »Dovolj je s solzami in bolečino – mlada angleška ekipa si zasluži naš aplavz«. Pri tem pa opozarja, da je reprezentanci, polni mlajših in manj spoštovanih igralcev od predhodnih generacij, uspelo priti veliko dlje na svetovnem prvenstvu, in ocenjuje, da je bila Hrvaška v sredo enostavno boljši nasprotnik.