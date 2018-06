Kritika razstave Aftermath: Art in the Wake of World War One

Ob stoti obletnici prve svetovne vojne je bila prirejena vrsta razstav, predstav in publikacij, ki so se odzvale na na evropskih tleh do tedaj še nevideno morijo ter na njene daljnosežne posledice, ki jih deloma občutimo še danes. V tedanji Nemčiji, veliki poraženki svetovne vojne za ozemlje in trgovinsko prevlado, se je v letih po porazu zgodil obrat v kulturi in umetnosti. Številni ustvarjalci so se priključili zahtevam ljudstva po temeljitih spremembah družbenega in ekonomskega reda. Delo Otta Dixa z naslovom Prostitutka in pohabljeni vojni veteran. Dve žrtvi kapitalizma (1923) lucidno oriše vzdušje v tedaj novoustanovljeni Republiki Nemčiji in drugod po svetu. Po dolgotrajni vojni za interese svojih imperijev so bili ljudje pahnjeni v revščino in pomanjkanje, medtem ko so se že tako nepravični družbeno-ekonomski odnosi še zaostrili.