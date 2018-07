Razstava z naslovom In vendar so jih brali – prepovedane knjige v zgodnjem novem veku je le del širšega raziskovalnega projekta Prepovedane knjige na Slovenskem v zgodnjem novem veku avtorjev dr. Sonje Svoljšak, skrbnice in raziskovalke starih tiskov v NUK, ter dr. Luke Vidmarja z Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede pri ZRC. Z razstavo sta skušala osvetliti ozadje, strukturo, pomen in zgodovino papeškega indeksa ter drugih cenzurnih seznamov, in to prek knjig iz zbirke NUK, ki so jih v preteklosti označevali z