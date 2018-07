Postavitev združuje dela, nastala med letoma 1917 in 2000 in izpostavlja raznolikost fotografskih portretov umetnikov. Obenem daje vpogled v »kdo je kdo« v zgodovini umetnosti zadnjega stoletja, piše na spletni strani muzeja.

Portreti iz obsežne zbirke Angelike Platen, ki je tudi sama fotografirala znane umetnike, predstavljajo tako tradicionalne kot tudi eksperimentalne vidike tega žanra.

Poleg naštetih je na razstavi med drugim mogoče videti še portrete Fride Kahlo, Jeffa Koonsa in Marine Abramović. Med fotografi, zastopanimi na razstavi, pa so denimo Berenice Abbott, Brassai, Henri Cartier-Bresson, Gisele Freund, Heinz Hajek-Halke in Arnold Newman. Poleg njih so zastopana tudi manj znana fotografska imena, kot so Helga Fietz, Hildegard Heise in Jerome Schlomoff, ki pa so se v zgodovino fotografije zapisali z ikoničnimi portreti Georga Baselitza, Jean-Michela Basquiata, Maxa Beckmanna in Ernsta Wilhelma Naya.

Razstava je razdeljena na tri sklope

Razstava je razdeljena v tri tematske sklope. Prvi nosi naslov Osebnost in raziskuje, kako so se umetniki predstavljali javnosti. Nekatere umetnike je denimo mogoče videti opremljene s čopiči, paleto ali kamero in v dobro naštudiranih pozah, med njimi Georga Grosza in Joana Miroja v studiu. V tem delu razstave imajo izjemno pomembno vlogo avtoportreti, vključeni pa so tudi portreti, ki so že skoraj karikature, denimo Otta Dixa in Salvadorja Dalija.

V drugem delu je v središče postavljena kreativnost. Opazovati je mogoče umetnike med ustvarjalnim procesom, pa tudi prazne ateljeje ter fotografske distorzije in refleksije. Ob fotografijah so razstavljene izbrane slike, skulpture in risbe umetnikov, ki pričajo o medsebojnih vplivih med fotografijo in drugimi zvrstmi vizualne umetnosti.

V zadnjem delu pa se razstava navezuje na starodavni mit o Pigmalionu, ki se je strastno zaljubil v kip deklice, ki ga je sam ustvaril. Afrodita je kip oživila in Pigmalion je nato vzel deklico za ženo. Mit predstavlja alegorijo kreativnega procesa, v tem delu je mogoče videti umetnike ob njihovih delih. Med drugim je mogoče videti Alberta Giacomettija, Georgio O'Keeffe ali Jeffa Koonsa z deli, ki služijo kot simbol njihovega genija, še piše na spleti strani muzeja.

Razstava bo na ogled do 7. oktobra.