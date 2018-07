Anglija je prekinila urok enajstmetrovk na svetovnih prvenstvih. Potem ko so kar trikrat izpadli po kazenskih strelih, so sinoči prvič v zgodovini napredovali in povzročili evforijo v domovini. Mlada angleška zasedba je v živčni in ostri tekmi zasluženo izločila Kolumbijo, pri kateri je zaradi poškodbe manjkal zvezdnik James Rodriguez. Anglija je bila z eno nogo v četrtfinalu že po rednem delu tekme, saj je z golom Kana iz enajstmetrovke (V Rusiji je dosegel že šest golov) vodila do 93. minute, ko so Kolumbijci izenačili iz prvega kota na tekmi. Še tretjič v Rusiji je bil strelec centralni branilec Kolumbije Yerry Mina, sicer igralec Barcelone. V polurnem podaljšku ni bilo gola, zato so odločali kazenski streli, pri katerih so bili spretnejši in srečnejši Angleži. »Še nikoli nisem bil v takšnem položaju, da moram zadeti odločilno peto enajstmetrovko. Pravi junak je vratar Pickford z ubranjeno enajstmetrovko,« je povedal angleški junak Eric Dier.

Švedska si je z izvrstnim branjenjem in bolj konkretno igro v protinapadih znova po letu 1994 priigrala nastop v četrtfinalu, na kar Švica čaka že 64 let. Trda in negotova tekma ni navdušila, malo je bilo priložnosti. Švedi so bili z manjšo posestjo žoge nevarnejši in so si priigrali več priložnosti »Več od lovorike igralca tekme mi pomeni to, na kakšen izreden način smo premagali Švico. Tekmecu nismo ponudili nobene priložnosti. Ko vidim, kaj lahko dosežemo s složnostjo, mi pridejo solze v oči. Če delamo vse prav, smo odlični v napadu in obrambi,« je dejal strelec edinega gola Emil Forsberg, ki je končal strelski post, dolg deset mesecev.